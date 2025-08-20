Оглашен приговор по делу о покушении на замакима Шымкента

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам поставили точку в громком деле. Ернара Жиембая, который несколько раз выстрелил в заместителя акима города Руслана Берденова приговорили к длительному тюремному сроку — 9 лет лишения свободы. Между тем прокурор запрашивал для него 11 лет.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Шымкент с последним словом выступил 31-летний Ернар Жиембай — бывший директор ТОО «Тұрғын үй Шымкент», подведомственного городскому управлению жилищной политики. Его обвиняют в том, что он пять раз выстрелил и ранил заместителя акима города Руслана Берденова перед зданием акимата. Он частично признал свою вину и выразил искреннее раскаяние.

Ернар Жиембай, подсудимый: «Я не пошёл без причины и не стрелял с целью запугивания. Прошу прощения у Руслана Берденова. Как бы там ни было, я нанёс вред его здоровью. Но это был наш личный конфликт, а не политическая история».

В суде Жиембай настаивал, что намерения убить у него не было. Он просил переквалифицировать обвинение с «Покушения на убийство» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и назначить минимальное наказание. В качестве причины конфликта подсудимый назвал оскорбления в адрес себя и своей семьи.

Ернар Жиембай, подсудимый: «Я искренне сожалею. У меня остались жена и двое детей. Недавно сын сказал: “Верните мне папу”. Если бы можно было повернуть время назад, я бы не совершил этого поступка».

Суд признал Ернара Жиембая виновным и приговорил к 9 годам лишения свободы в колонии средней безопасности. Кроме того, подсудимый обязан выплатить потерпевшему 118 890 тенге компенсации. Как пояснил суд, смягчающим обстоятельством стало наличие у него несовершеннолетних детей. Отягчающим — то, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.