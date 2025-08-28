В акимате Шымкента не исключают уход Руслана Берденова

Заместитель акима Шымкента Руслан Берденов официально находится на больничном. Согласно закону, его рабочее место может сохраняться за ним до шести месяцев. Заявления об увольнении он пока не подавал, и формально продолжает оставаться в составе акимата.

О том, что Руслан Берденов продолжает оставаться заместителем акима сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель акима и официальный представитель Сарсен Куранбек.

Сарсен Куранбек, заместитель акима Шымкента: «Приказ об увольнении Руслана Берденова пока не издан. Он находится на больничном и остаётся в составе акимата. Насколько нам известно, возможно, он рассматривает завершение работы в акимате, но это его личное решение. Пока приказа нет — он продолжает числиться заместителем акима города».

По словам Сарсена Куранбека, аким Шымкента вправе иметь до пяти заместителей. Сейчас фактически действуют трое, ещё одна позиция вакантна, а место Руслана Берденова числится за ним.

Сарсен Куранбек: «Законодательство позволяет находиться на больничном до трёх месяцев, при необходимости срок может быть продлён ещё на три. Только если нетрудоспособность длится более полугода — принимаются дальнейшие меры. На данный момент всё в рамках закона».

Напомним, четыре месяца назад Руслан Берденов получил огнестрельное ранение прямо у здания акимата. Нападавший Ернар Жиембай был приговорён к девяти годам лишения свободы.