В Шымкенте прекратили уголовное дело в отношении сотрудников акимата и ТОО «Жасыл-Жер»

Досудебное производство в отношении должностных лиц акимата и ТОО «Жасыл-Жер» по факту хищения бюджетных средств, начатое ДЭР по г. Шымкент на основании заключения частного специалиста, признано незаконным, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру города.

Из заключения специалиста следует, что объем работ по содержанию и обслуживанию территории частного парка Этнопарк «Кенбаба» был необоснованно включен в сметную стоимость, в результате этого стоимость работ была завышена на сумму 230 млн тенге.

Вместе с тем, в рамках уголовного дела орган досудебного расследования провел обыски и другие следственные действия, что привело к вовлечению в орбиту уголовного преследования субъектов бизнеса, тем самым нарушило нормальное функционирование деятельности предприятия.

По результатам изучения прокуратурой города уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

В отношении виновных должностных лиц приняты меры прокурорского надзора.