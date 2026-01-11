Студент из Индии пожаловался на издевательства в Шымкенте

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой иностранный гражданин — студент из Индии — со слезами на глазах обращается к сотрудникам полиции Шымкента с просьбой о помощи.

На видео он указывает на молодых людей, которые, по его словам, напали на него, пытались отобрать мобильный телефон и подвергли унижениям.

Молодой человек ведёт блог в социальных сетях, где рассказывает о своей жизни в Шымкенте. Опубликованная запись быстро получила широкое распространение и привлекла внимание правоохранительных органов.

Как сообщили в департаменте полиции, инцидент произошёл 10 января на одном из рынков города. По предварительным данным, иностранный гражданин осуществлял видеосъёмку с целью последующей публикации в социальных сетях. Торговцы потребовали прекратить съёмку, после чего обратились в службу охраны рынка.

Возникшее между сторонами недопонимание переросло в нарушение общественного порядка. Все участники конфликта были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По данному факту возбуждено административное производство по статье «Мелкое хулиганство». Материалы будут направлены в суд для принятия соответствующего процессуального решения.

Также со всеми участниками инцидента проведена профилактическая разъяснительная работа. В полиции напомнили, что законодательством предусмотрены требования о недопустимости видеосъёмки граждан без их согласия.