31-летняя жительница Туркестанской области задержана по подозрению в убийстве 23-летнего студента из Индии, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматы.

Молодой человек обучался в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в городе Алматы.

«В управлении полиции Медеуского района проводится досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РК «Убийство». По подозрению в совершении преступления по горячим следам задержана жительница Туркестанской области, 1987 года рождения, которая совершила противоправные деяния в ходе совместного распития спиртных напитков и возникших на тот момент неприязненных отношений», — сообщили в полиции.

Подозреваемая взята под стражу. Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Как сообщает сайт ktk.kz со ссылкой на индийское издание The Hans India, 23-летнего студента обнаружили в полубессознательном состоянии с телесными повреждениями на съемной квартире.

Погибший учился на третьем курсе в медицинском высшем учебном заведении. По данным издания, ранее иностранец просил предоставить ему место в общежитии, однако вуз не реагировал на его обращения. В учебном заведении сообщили, что в тот же день установлена личность подозреваемого в совершении преступления.

«Правоохранительные органы достоверно установили, что преступление носит бытовой характер и связано с распитием спиртных напитков», — отметили в КазНМУ.