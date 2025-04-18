В Шымкенте торжественно встретили уволенных в запас военнослужащих

Тепло и с почестями — на железнодорожном вокзале Шымкента прошла встреча солдат срочной службы, вернувшихся из рядов десантно-штурмовых войск.

Мероприятие приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили Департамент по делам обороны города и общественные организации.

С перрона раздавались звуки военного оркестра, в воздухе — эмоции, объятия и слёзы радости. Бойцов встречали родные, представители военного ведомства и ветераны. Службу в элитных войсках они завершили с честью и теперь вернулись домой — взрослее, сильнее и увереннее в себе.

Аят Кайратулы, уволенный в запас рядовой срочной службы: «Это волнительный момент. Служба в десантно-штурмовых войсках — это большой жизненный опыт, который закалил характер и научил ответственности. Мы многому научились, стали сильнее и взрослее. Я горжусь, что был частью боевого братства. Некоторые мои сослуживцы решили остаться на контрактную службу, и я сам планирую вернуться в армию уже в родном Шымкенте через несколько месяцев».

С приветственной речью к военнослужащим обратился начальник Департамента по делам обороны города. Он поблагодарил ребят за службу и выразил уверенность, что полученные навыки пригодятся и в гражданской жизни.

Абдигабит Шегебаев, начальник Департамента по делам обороны г. Шымкента: «Мы гордимся каждым из вас. Вы с честью исполнили свой долг, продемонстрировали мужество, дисциплину и верность Родине. Уверен, что полученные навыки пригодятся в мирной жизни. Надеюсь, подобные встречи станут доброй традицией и укрепят связь между армией и обществом».

После официальной части солдаты разъехались по домам. Для многих служба в армии стала не просто обязанностью, а школой жизни.

К слову, у прошедших срочную службу есть льготы: они могут поступить в вузы без ЕНТ, а отличники боевой подготовки — на грант и на бесплатной основе.