0 военнослужащих, призванных осенью 2019 года и прослуживших установленный срок военной службы в войсковой части регионального командования «Юг» в последний раз прошли торжественным маршем по строевому плацу.

Увольнение в запас военнослужащих срочной службы – церемония прощания с боевым знаменем и личным составом с которым прослужил целый год. Будущих запасников приветствовал сам командир части подполковник Нуркен Карагулов, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

«Уверен, что каждый из вас в любое время будет готов к защите Отечества. Я хочу выразить благодарность всем солдатам, увольняемым в запас, всем офицерам и сержантам, занимавшимся с ними в течение прошедшего года. Прошу передать слова признательности вашим родителям за воспитание настоящих защитников Родины», — отметил подполковник Нуркен Карагулов.

За примерную воинскую дисциплину, отличные результаты, проявленные в боевой подготовке, лучшие военнослужащие были награждены благодарственными письмами и грамотами. Ряд военнослужащих был удостоен особой награды – личной фотографией на фоне развернутого Боевого знамени части.