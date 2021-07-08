Торжественный ритуал прощания с боевым знаменем прошел в механизированной бригаде регионального командования «Юг».

В этот день около 130 военнослужащих попрощались с частью, в которой провели 365 дней, сообщает Пресс-служба Шымкентского гарнизона.

Военнослужащих, увольняемых в запас приветствовал командир механизированной бригады подполковник Нуркен Карагулов. От имени командования части, офицеров и военнослужащих по контракту он выразил уверенность в высоких духовно–нравственных и патриотических качествах военнослужащих.

«Уверен, что каждый из вас в любое время будет готов к защите Отечества. Я хочу выразить благодарность всем солдатам, увольняемым в запас, всем офицерам и сержантам, которые занимались с ними в течение прошедшего года. Прошу передать слова признательности вашим родителям за воспитание настоящих защитников Родины», — отметил подполковник Нуркен Карагулов.

Председатель городского филиала РОО «Ветераны Вооруженных Сил» полковник Серикбай Онбаев пожелал вчерашним солдатам успехов на любом поприще, которое они выберут.

«Каждому из вас я желаю дальнейших успехов, уверен, что в гражданской жизни вы найдете применение своим способностям, займетесь трудом и станете настоящей опорой для своих родных и близких. Сделаете все от вас зависящее для процветания нашей Родины. Прошу не забывать те знания, умения и навыки, которые вы получили в армии», — сказал ветеран.

За примерную воинскую дисциплину, отличные результаты, проявленные в боевой подготовке и несении службы, лучшие военнослужащие награждены благодарственными письмами и грамотами.