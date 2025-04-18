В Туркестане стартовала республиканская спартакиада «Кубок труда»

Это первые соревнования такого масштаба среди студентов колледжей, приуроченные к Году рабочих профессий, объявленному Главой государства.

В этом году участие в спартакиаде принимают около 2000 студентов из 20 регионов страны. Торжественное открытие прошло на арене «Туркестан».

С приветственным словом выступил министр просвещения Гани Бейсембаев, пожелав участникам удачи и достойных побед.

Гани Бейсембаев, министр просвещения РК: «Поздравляю с открытием первой республиканской спартакиады «Кубок труда». Особенно символично, что она проходит именно в Туркестане — священном и историческом центре нашей страны. Этот регион олицетворяет единство, культуру и созидание».

На открытии представили яркую постановку, на сцене ожили образы Аль-Фараби, Ясауи, Алтынсарина и Кажымукана. Исполнили также патриотические песни, а участникам пожелали удачи и победы.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В 50 колледжах региона обучаются свыше 45 тысяч студентов. В этом году мы планируем выделить 15 тысяч образовательных грантов, а также получить лицензии на 11 новых рабочих профессий».

По итогам спартакиады победители получат образовательные гранты от университета имени Ходжи Ахмета Ясауи. Кроме того, ведущие компании страны вручат специальные сертификаты и предложат участникам реальные рабочие места.