Ковер из 25 000 цветов высадили на самой высокой точке Шымкента

Ковер из 25 000 цветов, высаженных в виде казахского традиционного орнамента, украсит самую высокую точку города, передает OTYRAR.

В богатом зелеными насаждениями мегаполисе, с большим размахом идет посадка цветов. На самой высокой точке города «Хан қорғаны» высадили ансамбль из цветов сальвии и цинерарии.

Нургали Аккулов, агроном ТОО «Таза өлке»:

«По проекту в середине этой площади будут высажены цветы однолетние и многолетние. Сами видите вырисовывается казахский орнамент. Очень красиво будет. Высаженные цветы мы сразу же поливаем. Бригада будет ухаживать за ними. Вокруг цветов будет высажен газон, наверху «мавританский» газон, снизу «спортивный». До конца месяца завершим посадку цветов и газонов».

«Хан қорғаны» находится перекрестке улицы Рыскулова и проспекта Конаева. Цветы охватят площадь в 200 кв. м, а сам газон раскинется на 300 кв.м.