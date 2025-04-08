Жительница Шымкента нарвала тюльпанов на 12 миллионов тенге

На юге распустились первые тюльпаны Грейга. Правда рвать их нельзя, цветы занесены в красную книгу. Но кажется не все казахстанцы знают об этом.

Так, этой любительнице краснокнижных растений грозит штраф почти в 12 миллионов тенге. Видео, по словам авторов, было сделано в минувшие выходные в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Полицейские установили личность любительницы цветов, ей оказалась жительница Шымкента. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений». Любителям краснокнижных букетов грозит штраф в размере 3000 МРП либо отбывание наказания на исправительных или общественных работах.

«Полиция проводит рейды и мониторинг социальных сетей для выявления нарушений природоохранного законодательства. Также на поле установлены предупредительные таблички и ведутся разъяснительные работы. За срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность согласно закону», — заявили в пресс-службе ДП Туркестанской области.