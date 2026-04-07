Алые степи: тюльпаны Грейга цветут на юге страны

В Туркестанской области цветут краснокнижные тюльпаны Грейга. Короткий период цветения ежегодно привлекает внимание не только жителей региона, но и туристов. Специалисты напоминают о бережном отношении к окружающей среде. Сохранить это уникальное наследие можно только при ответственном поведении людей и строгом соблюдении природоохранных правил.

Каждую весну степи Туркестанской области превращаются в яркий природный ковер. На юге страны зацветают тюльпаны Грейга, редкий вид, занесенный в красную книгу и ставший настоящим символом казахстанской степи.

Тюльпан Грейга считается одним из самых древних видов и настоящей гордостью Казахстана. Но увидеть эту красоту можно всего несколько дней в году. И именно поэтому сюда каждый сезон приезжают сотни людей — чтобы успеть поймать момент.

Социальные сети заполнили кадры алых полей. Жители Шымкента и Туркестанской области, а также гости активно делятся видео и фотографиями, стараясь запечатлеть редкую красоту цветущей степи.

«Мы приехали посмотреть на тюльпаны, сделать фотографии, очень красиво. Природа юга у нас всегда славилась своей красотой», — жительница Шымкента.

Специалисты предупреждают: срывать тюльпаны категорически запрещено. Даже один неосторожный шаг может повредить луковицы, и в следующем году на этом месте цветы уже не появятся. Более того, с каждым годом площадь их произрастания сокращается.

«По сравнению с годами, с 80-х, с 90-х годов, у нас количество произрастания тюльпанов очень снизилась и этот у нас он как исчезающий вид. Если тюльпанов будут уничтожать или его срывать, он будет исчезать. Потому что тюльпан должен вырасти и произвести опыление, чтобы дальше расти. А сейчас, если будет его срывать, то его все меньше и меньше будет. И выкапывать луковицы тоже строго запрещено», — Нурбатыр Есенов, главный специалист Туркестанской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В полиции рассказали, что в этом сезоне случаев нарушений пока не зафиксировано. На территориях цветения дежурят сотрудники полиции, которые следят за сохранностью редкого растения.

Они напоминают, за срыв краснокнижных тюльпанов предусмотрен крупный штраф до 3 тысяч МРП, что почти 12 миллионов тенге, вплоть до ограничения свободы сроком до трех лет.