Букет тюльпанов за 11 миллионов тенге: студентка «хайпанула» в tik-tok

Тюльпаны Грейга зацвели недалеко от Шымкента. Поля в этом году усыпаны яркими цветами.

С приходом теплых дней многие устремляются за город, чтобы сделать фото на фоне весеннего великолепия. Экологи и полицейские предупреждают — фотографироваться можно, а срывать цветы нельзя. За это грозит уголовная ответственность.

Тест на выносливость – устоять перед соблазном и не сорвать ярко-алые цветы, эта девушка не прошла. Мало того, 22-летняя студентка выложила видео с букетом краснокнижных тюльпанов в соцсеть. Реакция правоохранителей последовала незамедлительно. Личность жительницы Ордабасинского района установили быстро. Девушке грозит штраф до 11 млн тенге или срок — до трех лет.

Гульнара Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«При проверке установлено, что находящиеся под угрозой исчезновения тюльпаны Грейга были сорваны 22-летней жительницей Ордабасинского района. Она сорвала краснокнижные цветы на поле, расположенном в сельском округе Уялыжар, записала на видео и разместила на своей странице. Факт незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений зарегистрирован в отделе полиции. Выясняются все обстоятельства».

Это не первый случай, когда вместо того, чтобы запастись впечатлениями, запасаются цветами. Даже в вазе с водой тюльпаны Грейга проживут чуть больше часа, а на месте сорванного цветка еще лет 10 новый не появится!

Гульнара Абдужаппарова, пресс-секретарь ДП Туркестанской области:

«В свою очередь, полиция напоминает жителям и гостям, приезжающих полюбоваться тюльпанами «Грейга», что за срыв краснокнижных растений предусмотрена ответственность в соответствии с законом».

Всего в Казахстане в красную книгу занесены 18 видов тюльпанов. На юге страны в основном произрастают тюльпаны Грейга, Кауфмана и Регеля. Они входят в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений. На таких ярких полях с приходом теплых дней появятся десятки желающих провести фотосессию.

Экологи предупреждают казахстанцев, не срывать краснокнижные растения. Иначе уже через несколько лет делать красивые фотографии и любоваться ярко-алыми цветами будет негде.