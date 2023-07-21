Шымкентские водители должны государству 1,5 млрд тенге

Водители Шымкента задолжали государству почти 1,5 миллиарда тенге транспортного налога.

Неплательщиков налогов ищут с помощью камер «Сергек» и программы «Коргау». И в случае, если они отказываются платить налог, то автоматически становятся пешеходами. На штраф стоянку уже отправили 85 машин. В том числе и шесть машин одного из жителей мегаполиса, по информации департамента госдоходов, он за несколько лет задолжал больше пяти миллионов тенге.

«На сегодня количество должников по транспортному налогу составляет ​ свыше 36 тысяч, где сумма их задолженности ​ составляет ​ 1 миллиард 495 миллионов тенге. При выявлении таких нарушений ​ данное автотранспортное средства останавливается, подъезжают судебные исполнители, сотрудники органов гос дохода ​ далее проводим разъяснительную работу, если оплатит на ​ месте ​ транспортный налог то он дальше может продолжить свой путь», — сказал Аббасхан Сейдахметов, главный специалист ДГД г. Шымкента.

Отбирать у злостных неплательщиков авто продолжат. Специалисты считают, что мера достаточно эффективная. Чаще водители стараются не доводить дело до штрафстоянки. ​