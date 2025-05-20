Тепловики начали принудительное взыскание долгов с шымкентцев

Шымкентцы не спешат рассчитываться с тепловиками. Общая сумма долга перед теплоснабжающими организациями превышает 817 миллионов тенге. Только с начала года в суд направлено более 700 дел о принудительном взыскании долгов.

817 миллионов тенге должны шымкентцы теплоснабжающим организациям. При этом более 795 миллионов — долги за отопление, еще 22 миллиона — за горячую воду. Больше всего неплательщиков зарегистрировано в Каратауском районе — свыше 279 миллионов тенге.

Задолженность по районам:

Каратауский район:

* Отопление: 279 649 836 тг

* Горячая вода: 3 152 513 тг

* Итого: 282 802 349 тг

Аль-Фарабийский район:

* Отопление: 253 902 073 тг

* Горячая вода: 14 666 646 тг

* Итого: 268 568 719 тг

Район Туран:

* Отопление: 134 248 229 тг

* Горячая вода: 4 175 042 тг

* Итого: 138 423 271 тг

Абайский район:

* Отопление: 74 251 408 тг

* Горячая вода: 184 414 тг

* Итого: 74 435 822 тг

Енбекшинский район:

* Отопление: 52 952 435 тг

* Горячая вода: 60 069 тг

* Итого: 53 012 505 тг

Тепловики совместно с представителями акиматов проводят рейды, взывая к совести должников. Со злостными неплательщиками не церемонятся. Только в этом году в суд направлено 710 дел. Для сравнения, в прошлом году их было около 3000 на общую сумму 160 миллионов тенге.

Айдар Калдыкозов, заместитель директора ГКП «Куатжылуорталык»: «На сегодняшний день общая задолженность потребителей тепла — 644 миллиона тенге. Из них 160 миллионов — это долги, не оплаченные более одного года. По таким случаям мы обращаемся в суд. Проводим рейды по квартирам, расклеиваем объявления, информируем через социальные сети. Работа продолжается».

На фоне высокой задолженности в городе уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. В этом году планируется обновить более 33 километров тепловых сетей. Из городского бюджета на это предусмотрено 1,9 миллиарда тенге.