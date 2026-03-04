В Шымкенте проходит чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу в дисциплинах классического и экипировочного жима лёжа. В соревнованиях участвуют 550 спортсменов. Особое внимание привлекает Абдулкарим Караман, семикратный чемпион мира.



Абдулкарим Караман, 7-ми кратный Чемпион мира, заслуженный мастер спорта РК по пауэрлифтингу: «Это наш ежегодный Чемпионат Казахстана, который почти традиционно проходит в городе Шымкенте, мы очень рады сюда каждый раз приезжать. Я пришел в пауэрлифтинг семейным древом, у меня брат выступает, отец. Мы семейно занимаемся пауэрлифтингом, тренируем и тренируемся, нам нравится этот вид спорта. У нас 2 чемпионата мира, мы рады выступать на соревнованиях. Самый максимум который я поднимал, это 260 кг в экипировочном дивизионе. Развивать этот вид спорта, и чтобы Казахстан видел что мы – одна из самых сильнейших команд».



Турнир является отборочным на чемпионат мира по пауэрлифтингу, который пройдёт в Варшаве. На данный момент Казахстан демонстрирует высокий уровень в пауэрлифтинге, являясь действующим чемпионом в командном зачете.



Ахроман Садыков, старший тренер по пауэрлифтингу Шымкента: «Пауэрлифтинг, у нас в Казахстане очень хорошо развит, мы являемся действующими чемпионами в командной борьбе, чемпионами мира. У нас есть 9-кратная чемпионка мира Ксения Хан, чемпионка мира Абдураимова Азиза».

С 15 по 23 апреля, в городе Конаев пройдёт Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу среди юношей и юниоров в классической и экипировочной дисциплинах.

Будет произведен отбор в национальную сборную для участия в чемпионате Азии, который состоится в Хайнане.