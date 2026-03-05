Ставки по депозитам в Казахстане не меняются. Последний масштабный рост произошёл ещё в прошлом году, и в феврале банки корректировали проценты лишь выборочно, например, по несрочным вкладам повышение было зафиксировано только в одном банке.

Эксперты фонда гарантирования прогнозируют, что в ближайшие месяцы рынок депозитов останется стабильным, и крупных пересмотров ставок ожидать не стоит.

«АРФР методику по ставкам кредитования и по формированию ставок по депозитам будет менять к августу. Монетарная стабильность сохраняется методами эмиссии, ограничения эмиссии. В отличие от прошлого года, когда эмиссия в год составила почти 2 триллиона тенге, в прошлом году миссию снизили практически в два раза», — Марат Абдурахманов, экономист.

Ключевую роль в пересмотре ставок по депозитам и кредитам играет базовая ставка. По мнению большинства экспертов, на ближайшем заседании нацбанк скорее всего, сохранит её на уровне 18%.

Причина в инфляционных рисках. С апреля ожидается рост коммунальных тарифов и цен на ГСМ.

Кроме того, завершился переходный период для малого бизнеса по выбору налогового режима, и его последствия рынок почувствует уже в ближайшее время.

«Включение НДС, оно приведет к росту цен, не скажу сразу на 16%, но рост будет, потому что сейчас бизнес, уровень ТО, акционерных обществ не сможет брать на вычеты расходы, оплаченные отдельными ИП, и если они остаются на упрощенке из-за этого, у них, соответственно, вырастет себестоимость, вырастут расходы и вырастут, соответственно, те товары, работы, услуги, которые они предоставляют нам, гражданам», — Меруерт Махмутова, директор.

В долгосрочной перспективе аналитики воздерживаются от точных прогнозов, на экономическую динамику продолжает влиять нестабильная внешнеполитическая ситуация.

Очередное заседание по базовой ставке национальный банк Казахстана назначено на 6 марта.