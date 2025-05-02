Чтобы память была жива

Не так давно ко мне в WhatsApp прилетело сообщение, снабженное видеороликом, в конце которого была приписка: «Акцию поддерживаю, передаю дальше, чтобы до 9 Мая ролик дошел до каждого гражданина бывшего СССР и нынешних наших стран содружества, желательно до каждого жителя нашей планеты!»

Если вкратце, то суть ролика заключалась в том, что в годы Великой Отечественной войны победу над фашистами, по большому счету, одержал народ Советского Союза. Что именно наша страна понесла в той войне самые страшные человеческие потери.

Раньше говорили, что 20 млн человек, потом признали, что 27 млн, а сейчас не исключают, что все 30 млн загубленных душ по самым скромным подсчетам. Под конец войны, правда, подключились союзники по антигитлеровской коалиции, но это случилось лишь в 1944 году, когда исход противостояния был очевиден и предрешен.

Показывали в ролике и освобождение Европы, и иссохшие лица узников концлагерей, которых освобождал советский солдат… В общем, там все было посвящено теме НАШЕЙ ПОБЕДЫ!

Война никого не щадила

Эту акцию я, разумеется, поддержала. Но потом вдруг задумалась. Вот, допустим, лет 20-30 назад разве возникли бы в нашей победе какие-либо сомнения? Разве встал бы на повестке дня подобный вопрос?

Это же факт исторический, зафиксированный и задокументированный во всех международных резолюциях! Был советскими войсками взят Берлин, была безоговорочная капитуляция немецкого командования, был, наконец, нашумевший Нюрнбергский процесс. Как сказал бы классик: так чего же боле? Разве надо чего-то кому-то доказывать?

Оказывается, надо. Именно сейчас, в преддверии 80-летия Великой Победы, не только надо, но и необходимо. Уже уходят безвозвратно очевидцы и участники этой чудовищной мясорубки. Стремительность их ухода просто пугает. Вот цифры по Шымкенту: в 2021 году был жив 21 участник войны, в 2022-м – семь ветеранов, в 2023-м – три, в прошлом году – два. Страшилась спросить, а сколько осталось ныне, но меня успокоили: все двое живы, дай им долгих лет… А вот статистика по всему Казахстану, по данным Министерства труда и соцзащиты населения РК: «По состоянию на 1 апреля 2025 года в Казахстане проживают 111 ветеранов Великой Отечественной войны и 39 588 тружеников тыла в годы ВОВ». Ранее ведомство сообщило, что по состоянию на 1 января в стране проживали 120 ветеранов войны. Эта печальная убыль, увы, неостановима…

И вот, когда уже уходит военное поколение, все чаще и чаще делаются попытки переписать историю Победы, исказить ее до неузнаваемости. Нет, не в многонациональном Казахстане – у нас с этим относительно благополучно. У нас до сих пор ухаживают за мемориалами в честь погибших в той войне, к 9 Мая в школах проводят торжественные мероприятия, а сама дата Победы и сейчас является одним из самых важных праздников в календарной череде. Мы не впали в историческую амнезию, не предали память дедов и прадедов, которым пришлось воевать, голодать или трудиться на износ в тылу во имя Победы.

Помню, как в 2010 году меня от газеты послали делать репортаж с открытия мемориала Славы в парке Абая. К нам в то время в гости приехала родственница из России – из Старой Руссы Новгородской области. Ну я и взяла ее с собой. Помню, как она была удивлена торжественностью, многолюдностью и размахом церемонии открытия. «У нас такие торжества в честь погибших на войне проводятся, конечно, тоже, но это понятно. Около нашего города велись такие кровавые бои, такое месиво было, что до сих пор в окрестных лесах находят черепа, кости, простреленные каски, просевшие блиндажи и все такое… А у вас в Шымкенте откуда знают о войне? Откуда помнят?»

Тогда, помнится, я ей приводила какие-то цифры воевавших, раненых и погибших. Война никого не обошла стороной. Но главное – Шымкент стал для сотен тысяч людей тем теплым защитным кровом, который спас их от беспощадных жерновов большой войны. И в этой миссии был его неоценимый вклад в Великую Победу.

Шымкент – в тылу войны

На эту тему уже много сказано, но не излишне напомнить, что с первых же месяцев войны Чимкент того времени сразу перешел на военные рельсы.

18 июля 1941 года вышло постановление бюро обкома партии «О создании школы летчиков из числа молодежи со средним образованием и школьников старших классов». 5 августа – «О подготовке женских кадров на автотранспорте для замены мужчин, призванных в Красную Армию». Женщины в скоростном режиме осваивали мужские профессии водителей, автослесарей, автоэлектриков.

К началу войны Чимкент был тихим провинциальным городом с населением 72 тысячи человек. По самым оптимальным расчетам он мог принять ну максимум еще 11 тысяч. Но сколько их хлынуло из глубин центральной России, где уже шли кровавые бои, до сих пор до конца неизвестно! С первых же дней войны сюда шли эшелоны с эвакуированными людьми из Московской, Ленинградской, Одесской, Новгородской, Киевской, Могилевской, Калининской, Ростовской, Запорожской, Ворошиловоградской областей. К концу года Чимкентская область приросла населением в 52 800 эвакуированных, и это непосильное для области количество продолжало увеличиваться в неконтролируемом темпе. И всех надо было накормить и расселить!

8 июля 1941 года Чимкентский горисполком принял решение «О расквартировании и обеспечении питанием семей, эвакуированных из фронтовой полосы». Была установлена временная жилищно-санитарная норма – пять квадратных метров на человека. Излишки изымались «во всех коммунальных, ведомственных, частных владельческих домах и у квартиросъемщиков для вселения эвакуированных и членов семей красноармейцев». В случае нарушения – карательные меры.

А переполненные вагоны с беженцами все шли и шли. Прибыли эшелоны с детьми из детских домов, интернатов, восьми эвакогоспиталей, приехал театр Моссовета, научно-исследовательские институты, эвакуированные фабрики и промышленные предприятия, семьи красноармейцев. Да и просто «неучтенные» граждане, лишившиеся крова и средств к существованию.

Перед непредвиденными трудностями столкнулась и весьма скромная местная медицина. Никто не был готов, что к нам после долгой дороги в переполненных душных вагонах приедут опасно больные люди – с инфекционными болезнями, вроде кори и брюшного тифа, повальным педикулезом, то есть их просто

поедали вши.

Всех приехавших надо было элементарно отмыть и накормить. Понятно, что имеющиеся в Чимкенте бани и пункты санобработки не могли пропустить через себя этот бесконечный людской поток. Поэтому первые решения горисполкома предписывали срочно передать в распоряжение города все ведомственные бани, принадлежащие железной дороге, хлопковому, кирпичному и свинцовому заводам.

И, конечно же, остро встал вопрос с продуктами питания и точками общепита. Чтобы решить эту проблему, при всех предприятиях открывали столовые, чтобы хоть как-то накормить людей. На пересечении улиц Советской и Сталина (сейчас проспекта Тауке хана и улицы Казыбек би) открыли закусочную (в советское время там был гастроном). Для детских садов и яслей организовали молочную кухню. Детские дома прикрепили к шефам-предприятиям, которые снабжали их одеждой и обувью. Тех подростков, кому исполнилось 14 лет, направляли в школы ФЗО (фабрично-заводское обучение) и ремесленные училища, где они сразу же вставали к станку.

В общем, Чимкент ни на минуту не оставался в стороне от великих военных потрясений. Мужчины воевали, женщины трудились не покладая рук, школьники ухаживали за стариками и семьями тех, кто ушел на фронт. Все были в строю, и каждый вносил свою посильную лепту в эту выстраданную и поистине Великую Победу!

Вещественный след нашей памяти

Да, Шымкент никогда не забудет трагические вехи своей древней истории, а Великая Отечественная война – одна из самых мрачных ее страниц. Неслучайно, что в городе глубокого тыла есть памятные места, посвященные погибшим героям. Самый грандиозный и выдающийся – это Мемориал Славы. На 200-метровых плитах высечено более 140 тысяч имен, достойных нашей благодарности и преклонения.

Есть в городе и уникальный музей «Ерлiк» («Мужество»), который находится в парке Победы. Даже при входе в этот парк (он ровесник Победы) возвышается памятник Герою Советского Союза генерал-майору Сабыру Рахимову.

Чем уникален этот музей? Меня удивило, что он одновременно выполняет и архивные функции: здесь хранятся ордена и медали участников войны. И тех, кто погиб, и тех, кто уже ушел из жизни. Подумать только, в экспозиции выставлены 493 награды, а еще 101 хранится в музейном фонде.

Заведующая музеем Гульзинат Сеилхановна Джаксыбекова рассказала, что люди сами приносят сюда награды, удостоверения, письма своих близких, какие-то вещественные предметы того времени. Они делают это для потомков, чтобы помнили подвиг своих земляков.

Сейчас, накануне юбилея Великой Победы, у музея напряженная жизнь. Только при мне было несколько звонков: «А можно мы придем к вам на экскурсию?» Приходят учащиеся школ и студенты вузов. Приходят те, кому интересна история страны, кто неравнодушен к прошлому. Да и сами работники музея ведут постоянную историко-просветительскую работу в учебных учреждениях города. Вот сейчас, например, у них идет десятидневное лекционное мероприятие «Да здравствует мирное Солнце в мире», приуроченное к 80-летию Великой Победы.

Конечно, работа музея не ограничивается только темой ВОВ. Здесь затрагивают и освещают и другие болевые точки в истории страны: и войну в Афганистане, и самоотверженную работу тружеников тыла. Один из пяти музейных залов посвящен трагедии в Нагорном Карабахе, другой – рассказывает о жертвах Семипалатинского полигона, третий – о становлении независимого Казахстана, начавшееся с драматических событий Желтоксана.

Под конец беседы я задала несколько провокационный вопрос: «А нужно ли такое историческое просвещение современной молодежи, которую сейчас, кроме соцсетей, вообще ничего не интересует?» Вот тут Гульзинат Сеилхановна заметно разволновалась: «Это больная тема для всех. Сейчас они и читать ничего не желают, и общаться друг с другом вживую не могут…

Но если мы бессильно сложим руки, если не будем предпринимать попыток заинтересовать их чем-то другим, более важным для духовного и нравственного взросления, то результаты будут непредсказуемы. Важно донести до них в общем-то очевидную мысль: «Без прошлого нет настоящего». Если вы не знаете своих корней, своей истории, то вы никогда не станете полноценным человеком, у которого есть память и благодарное сердце».

Елена Летягина