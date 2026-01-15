Имя батыра на фасаде школы

Решение о присвоении школе имени 19-летнего Героя Советского Союза – это не просто формальность, а мост между поколениями, урок мужества в камне и кирпиче.

В жизни учебного заведения, как и в жизни человека, бывают судьбоносные моменты. Таким моментом для средней общеобразовательной школы №51 в Шымкенте стало решение о присвоении ей почетного имени. Теперь на ее фасаде рядом с номером появится имя, которое несет историю беспримерного мужества, жертвенности и юношеской отваги, – имя Ережепбая Молдабаева, Героя Советского Союза.

Это больше, чем административная процедура или дань памяти. Это акт огромной символической силы. Представьте: сотни мальчишек и девчонок каждое утро будут приходить в школу имени Ережепбая Молдабаева. Они будут слышать это имя, произносить его и рано или поздно обязательно спросят: «А кто это?» Этот вопрос станет началом диалога. Диалога между беззаботным настоящим и суровым прошлым, между мирными днями и годами войны, между обычной жизнью и внезапным, страшным, но необходимым подвигом.

«Присвоение школе имени Ережепбая Молдабаева – это самый верный способ сделать память живой и по-настоящему значительной», – с уверенностью заявила Гулжанар Кудайбергенова, заместитель директора по воспитательной работе школы №51.

Это не далекий памятник в парке, мимо которого можно пробежать, не останавливаясь. Это имя встроено в саму жизнь, расписание уроков, дневники и ежедневные разговоры. Это возможность для педагогов и родителей рассказывать детям не просто об абстрактной войне, а об одном конкретном парне, который жил на этой же земле, дышал этим же воздухом, но чья юность была опалена пламенем Великой Отечественной.

Скромная трудяга в спальном районе

Школа №51, расположенная в спальном районе Шымкента, – ровесница многих микрорайонов города, которая начала свою историю еще в 1974 году как небольшая четырехлетняя начальная школа в микрорайоне «Катын копр» поселка Тельмана. Спустя много лет, пройдя через массу изменений, она стала полноценной общеобразовательной средней школой.

«Школа соответствует всем требованиям системы образования: трехэтажное здание, библиотека, столовая, большой спортивный зал. И, конечно же, шумные коридоры, наполненные жизнью. Здесь, как и везде, учат алгебре и литературе, ставят первые опыты в кабинете химии, разучивают гаммы на музыке. Здесь растут обычные дети со своими мечтами, страхами и надеждами», – с теплотой говорит Забира Абдраимова, заместитель директора по учебной работе.

Как и во всех других школах, жизнь здесь бьет ключом. И учителя, и ученики не стоят на месте, а работают во всю силу, гордо заявляя о себе и школе, как единое целое. Это значит, что достижений немало.

«Каждый год педагоги участвуют в различных конкурсах и предметных олимпиадах на городском и республиканском уровнях, занимая призовые места. Если говорить о достижениях учащихся, то за последние три года более 300 учеников стали призерами городских и республиканских предметных олимпиад, различных предметных и конкурсов научных проектов», – с гордостью говорит Айгуль Анашбекова, заместитель директора по учебно-методической работе.

Идея, которая звучит в сердцах жителей

Именно в этой обыденности и кроется глубокий смысл решения. Герои – это не мифические персонажи из наших фантазий. Они вырастают в самой обычной среде, в таких же простых семьях, в таких же школах, может быть, чуть меньше, чуть скромнее.

А вы знаете, что Ережепбай Молдабаев был выпускником этой школы перед Великой Отечественной? Присваивая имя героя именно такой рядовой, на первый взгляд, школе, мы утверждаем простую и важную мысль, что героем может стать каждый. Мужество и любовь к Родине не зависят от размера школы или ее возраста. Они идут от сердца.

Инициатива присвоить школе имя Ережепбая Молдабаева зародилась не «сверху», а в самом поселке. Основоположниками идеи стали местные бии и актив Совета ветеранов района. Они годами вели поисковую работу, собирали материалы о земляках-участниках войны. И когда встал вопрос о выборе имени, кандидатура Ережепбая Молдабаева была единогласно поддержана. Почему? Потому что его судьба – это идеальный, пронзительный и честный пример для современного подростка. Он был практически их ровесником.

Но и тут возникли свои трудности… Дело затянулось. «А все потому, что он не был внесен в список исторических личностей. В связи с чем было предложено включить имя героя в данный список и присвоить его нашей школе», – комментирует Нурбол Шырынбеков, директор школы.

Ережепбай Молдабаев: когда вся жизнь уместилась в 19 лет

Он родился в 1925 году в обычной казахской семье в Южно-Казахстанской области в Чимкенте. Работал в колхозе. Ничто, казалось, не предвещало, что его имя навсегда будет вписано в историю золотыми буквами. Война перевернула все.

В 1943 году, в самое пекло Великой Отечественной, 18-летнего Ережепбая призвали в Красную армию. Он служил на Северо-Кавказском и 1-м Украинском фронтах.

4 января 1944 года рядовой Молдабаев начал служить в 545-м стрелковом полку 389-й стрелковой дивизии. Представьте этого парнишку: вчерашний школьник и колхозник должен встать за пулемет «Максим» – мощного, но тяжелого оружия. Пулеметчик на передовой – это одна из главных целей врага. Но он выстоял. Прошел многое, в боях закалился.

Ережепбай Молдабаев погиб 7 августа 1944 года, ему тогда было всего 19 лет. Задумайтесь только: 19! Вся жизнь впереди, самый расцвет юности. За год и семь месяцев, проведенных на полях сражений, он проявил выдающийся героизм и Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 сентября 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно).

Почему это важно сегодня? Призыв к памяти и совести

Прошли десятилетия. Нет той страны, нет той идеологии. Идет переоценка ценностей, переписываются учебники… Но есть вещи, которые должны оставаться вне времени и политики. Подвиг на поле битвы во имя жизни других – одна из таких вечных и абсолютных ценностей.

Сегодня, называя школу именем Ережепбая Молдабаева, мы делаем несколько важных вещей.

Во-первых, спасаем героя от забвения. В потоке информации имена, особенно нераскрученные медиа, легко теряются. Но имя на фасаде школы – это гарантия, что его будут помнить еще долгие годы. Это материальный якорь памяти.

Во-вторых, мы даем современной молодежи настоящего, невыдуманного героя. Не комиксного супермена с неестественными способностями, а живого парня, их сверстника. Парня, который любил жизнь, наверняка мечтал о семье, о мире, но в экстремальный момент сделал простой и страшный выбор: «Я или мои товарищи?» И выбрал товарищей. Это история не о войне, а о человечности, долге и любви. Именно такие истории формируют в людях моральный стержень.

В-третьих, мы строим мост между поколениями. Ветеран, пришедший на линейку 1 сентября, услышав имя Ережепбая Молдабаева, поймет, что его боль, его потеря, его Победа не забыты. Ученик, изучающий подробности подвига, по-новому взглянет на седого человека с орденами на лацкане пиджака.

Теперь в школе №51 обязательно появится уголок или даже музейная экспозиция, посвященная Герою Советского Союза. Его подвиг будут изучать в деталях, разбирать на уроках истории, литературы, классных часах. Спортивные соревнования и творческие конкурсы носили и будут носить его имя. Школа станет центром хранения и передачи этой святой памяти.

И 100, и 200 лет пройдет…

Имя Ережепбая Молдабаева, высеченное на стене школы, – это не просто табличка, а тихий, но настойчивый призыв.

Призыв к ученикам, проходящим мимо: «Помни! Цени! Думай о том, какой ценой оплачены твой сегодняшний мирный день, твоя возможность спорить на уроках, смеяться на переменах, мечтать о будущем».

Это призыв к учителям: «Рассказывайте! Не давайте памяти стать формальной. Вкладывайте в свои рассказы душу, чтобы дети не просто знали факты, а прочувствовали их».

Это призыв ко всем нам, горожанам: «Героев надо знать в лицо! Их имена должны быть на устах. Их подвиг не будет строчкой в энциклопедии, а станет живой историей, которую отец передаст сыну, учитель – ученику».

19 лет – целая жизнь, которая только начиналась… Он мог бы стать отцом, дедом, хлеборобом, строителем, учителем. Но он навсегда остался юным солдатом, который отдал самое дорогое, что у него было, за нас с вами.

Присвоение его имени школе – это наш скромный, но важный ответ: «Мы помним, Ережепбай Молдабаев. Спасибо! Твое имя теперь будет звучать среди детских голосов как залог того, что жизнь, которую ты спас, продолжается. И в этой жизни есть место вечной памяти и бесконечной благодарности».

Пусть каждый звонок в этой школе будет не только призывом к уроку, но и минутой молчания в честь юного героя, нашедшего свое бессмертие в сердцах будущих поколений.

Жанна КУРМАНБЕКОВА