Секреты Ишкента — древнего города под землей, до сих пор не раскрыты

Ишкент — малоизвестный, но уникальный исторический центр Туркестанской области. В открытых источниках почти нет информации, хотя это место — важная часть культурного наследия региона.

Село Карнак. Здесь начинается наша история.

2025 год. Туркестанская область. На первый взгляд — обычное село. Однако история Карнака уходит в глубь веков. О ней мало кто знает — и мы решили это исправить.

По данным археологов, здесь располагалось кимакское поселение, известное под названиями Шагильджан и Ишкент. Название Карнак впервые зафиксировано в XI веке. Город был окружён системой каналов, выполнявших оборонительную функцию. Со временем эти сооружения оказались под землёй.

Артефакты здесь буквально под ногами.

Экскурсовод Мырза Мирзаев изучает историю Карнака вместе со своей семьёй. Раскопки пока не ведутся — территория охраняется государством. Тем не менее, здесь уже можно увидеть элементы старинной архитектуры.

Мырза Мирзаев, экскурсовод: «Карнак существовал задолго до XI века. Это был развитый город с металлургическим производством — здесь выплавляли чугун, медь и свинец. Тайказан, например, был изготовлен именно здесь».

В начале XX века Ишкент стал центром исламского просвещения. Здесь действовали четыре медресе. Учебные заведения привлекали студентов из разных стран. Обучение включало как религиозные дисциплины, так и арабский язык, светские науки.

Мирза Мирзаев: «Мы по крупицам собираем историю этого города, чтобы сохранить её для будущих поколений».

Сегодня Ишкент почти полностью скрыт под землёй. Но это — не просто забытая точка на карте. Это важная страница в истории казахского народа.