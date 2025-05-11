Казахстанцы жалуются на некачественные тренинги, коуч-сессии и семинары

Вместо новых знаний и умений — мотивационные коуч-сессии и психологические тренинги. Казахстанцы жалуются на некачественные образовательные услуги.

За первые три месяца этого года в комитет защиты прав потребителей поступило 357 обращений в этой сфере. Тогда как за весь прошлый год зарегистрировали 877 подобных жалоб. Количество обращений выросло.

Жансая Дадын, главный эксперт комитета по защите прав потребителей: «В основном жалобы на некачественные онлайн и оффлайн курсы, низкую подготовку, отказ возврата средств за обучение, отсутствие лицензии у преподавателей. Данные жалобы направляются в уполномоченные органы в сфере образования министерство просвещения и науки и высшего образования».

Эксперты отмечают, что каждое пятое обращение в союзы потребителей касается образовательных услуг. Люди часто сталкиваются с ситуацией, когда обещания не соответствуют действительности. Правда, в большинстве случаев договоры перед прохождением тренингов и семинаров не заключаются, а оплата производится переводом, что затрудняет защиту прав.

Светлана Романовская, председатель правления Евразийского союза потребителей: «Нет стандартов на это образование, нет саморегулируемой организации, которая могла бы подтвердить квалификацию тренера или преподавателя, чаще всего у тех людей, которые являются так называемыми учителями, нет даже высшего образования, это просто мотивационные вещи. Жалоб очень много и люди платят миллионы за эти семинары».

Специалисты советуют всегда заключать договор, оплачивать обучение официально, с подтверждением, а также фиксировать процесс тренинга, чтобы доказать ваше присутствие. При нарушении прав — сначала направить досудебную претензию продавцу, затем обратиться в общественные объединения по защите прав потребителей. Если конфликт не решён — обратиться в суд.