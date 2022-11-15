Громкое похищение студентки сняли на видео в Шымкенте

Громкое похищение невесты средь бела дня в Шымкенте шокировало Казнет.

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно как несколько мужчин насильно усаживают девушку в салон автомобиля. Все действия сопровождаются истошным женским криком. Дальше машина спешно покидает место.

Видео в телеграм-каналах было подписано вот так: город Шымкент, общежитие.

Ситуацию прокомментировали в Департаменте полиции Шымкента. Как оказалось, парень житель Туркестанской области украл студентку чтобы жениться на ней. Сама потерпевшая от замужества отказалась и претензий не имеет. Тем не менее по факту полиция Шымкента возбудила уголовное дело по статье 125 УК РК “похищение человека».

«В социальных сетях распространилась видеозапись, в котором неизвестные лица насильно сажают девушку в машину и увозят в неизвестном направлении. Факт Аль-Фарабийским РУП зарегистрирован в ЕРДР по статье 125 УК РК “похищение человека”. Сотрудниками полиции проведена проверка, в ходе которого установлены и доставлены указанные на видеозаписи лица. Гражданка указала, что отказалась от замужества и по поводу произошедшего ни к кому никаких претензий не имеет. В настоящее время проводится расследование», — сообщили в пресс-службе ДП Шымкента.