В Шымкенте почтили память репрессированных на месте будущего храма

20 августа 2025 года Глава Православной Церкви Казахстана митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в ходе визита в Чимкентскую епархию посетил место строительства храма-памятника во имя новомучеников Чимкентских в Лисьей балке.

По приглашению Главы Митрополичьего округа на строительную площадку мемориального храма для участия в рабочей встрече прибыл заместитель акима мегаполиса С.А. Куранбек.

Владыка митрополит провел совещание, в котором вместе с заместителем руководителя исполнительной власти мегаполиса приняли участие: епископ Чимкентский и Туркестанский Хрисанф, руководитель административного секретариата Главы Митрополичьего округа иерей Георгий Сидоров, руководитель службы протокола митрополита протодиакон Роман Головин, секретарь Чимкентской епархии А.Б. Демин, руководитель городского управления по делам религий Б.А. Унербаев, личный помощник заместителя акима А. Кунту, ответственные за строительство специалисты, епархиальные сотрудники и благотворители – представители попечительского совета.

В завершение встречи митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в сослужении епископа Чимкентского и Туркестанского Хрисанфа и духовенства Казахстанской митрополии совершил заупокойную литию в Лисьей балке – месте казни страдальцев за веру Христову, политзаключенных и репрессированных в ХХ столетии.