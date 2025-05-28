МФО будут нести ответственность за недобросовестную рекламу

Микрофинансовые организации теперь будут нести ответственность за недобросовестную рекламу и нарушения в уведомлениях. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка усилило надзор в этой сфере.

За отсутствие или искажение информации о годовой эффективной ставке вознаграждения, в рекламных материалах об условиях микрокредитов, МФО может ждать штраф в 50 МРП, порядка 200 тысяч тенге.

Назар Калибек, главный специалист департамента регулирования небанковских организаций АРРФР РК: «Введена ответственность МФО за неуведомление или несвоевременное уведомление агентства о регистрации в качестве МФО, кредитного товарищества или ломбарда, с установлением штрафа от 20 до 40 МРП».

Юристы отмечают: одних штрафов недостаточно. По их мнению, необходима устоявшаяся судебная практика, которая бы действительно защищала интересы клиентов.

Евгений Яворский, адвокат: «Это нарушение Закона о защите прав потребителей. Если бы этот закон четко работал в виде судебной практики, если бы суды шли навстречу потребителям и принимали решение в их пользу — это было бы более эффективно, признание договора на основании этой рекламы, все убытки взыскать с этих МФО, это было бы более эффектно».

Микрокредиты всё чаще становятся способом закрыть временные финансовые разрывы от зарплаты до зарплаты. Люди берут займы, чтобы купить продукты питания, бытовую технику и другие необходимые вещи. В такие моменты ставка по займу отходит на второй план: когда деньги нужны срочно, внимание к процентам, даже если они отличаются от рекламных предложений, уходит на второй план.

По словам специалистов, случаи жалоб на МФО сейчас поступают редко. Но юристы призывают быть бдительными. Нужно внимательно изучать условия кредитных договоров и не доверять исключительно рекламным обещаниям. Правовую силу имеет только тот документ, который подписан обеими сторонами. Именно из-за невнимательности гражданам нередко приходится выплачивать завышенные проценты.