Мюзикл «Ғашық жүрек» — культурный подарок городу от OTAU GROUP

Поэзия ожила на сцене. В Шымкенте впервые показали мюзикл «Ғашық жүрек» — эмоциональную постановку, вдохновлённую строками Мұқағали Мақатаева. Организатор — компания «OTAU GROUP», объединившая архитектуру и искусство в проекте «Muqagali». Главную роль исполнил Асылхан Толепов — звезда сцены и кино из Астаны.

Сотни шымкентцев собрались в парке ShymCity, чтобы стать частью уникального события, организованного компанией «OTAU GROUP». Горожанам подарили бесплатную премьеру мюзикла «Ғашық жүрек» и презентовали жилой комплекс бизнес-класса «Muqagali». За яркое и эмоциональное исполнение стихов Мукагали Макатаева участники получали памятные сертификаты от партнёров — Otau Mart.

Хедлайнером вечера стал актёр театра и кино Асылхан Толепов — любимец публики и артист из Астаны. Он исполнил главную роль в мюзикле «Ғашық жүрек», основанном на произведениях Мукагали Макатаева. Вместе с ним на сцене выступил столичный музыкальный театр юного зрителя, создавший эмоциональную атмосферу, которая тронула сердца зрителей.

Асылхан Толепов, артист: «Сегодня я играю в мюзикле «Ғашық жүрек» — это признание и восхищение творчеством Мукагали Макатаева. Мне доверена главная роль. Мы приехали с большим коллективом — около 40 человек. Это большая ответственность — передать образ такого поэта, прочувствовать его внутренний мир. Конечно, немного есть волнение».

Жилой комплекс «Muqagali» — это бизнес-класс для тех, кто ценит комфорт и стиль. Он расположен в экологически чистом районе, рядом с парком ShymCity, и предлагает всё необходимое для современной жизни: школы, детские сады, магазины, аптеки, банки. Умный паркинг, системы безопасности и премиальные удобства создают атмосферу уюта и уверенности.

Айдар Саттаров, коммерческий директор ТОО «ОТАУ-СТРОЙ»: «Слоган нашего жилого комплекса — “Поэзия в парке”. Это первый жилой объект такого формата, расположенный рядом с зелёной зоной. Сейчас комплекс на стадии строительства, и приобрести квартиру можно по программам “Отбасы банка”, в том числе по специальной гибкой программе «Otau Flex».

Продажи квартир в жилом комплексе «Muqagali» уже стартовали. Узнать подробности и подобрать подходящий вариант можно у менеджеров компании OTAU GROUP. Там, где поэзия становится частью городской среды, начинается новая глава в культурной жизни города.

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