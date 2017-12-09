Сбербанк совместно с компанией Otau Group делает уникальное предложение на рынке недвижимости

Успейте выгодно приобрести квартиру! Сбербанк совместно с компанией Otau Group продолжает реализацию квартир в новых, комфортабельных ЖК Royal Park и БИИК. Сбербанк обеспечит самое выгодное предложение по приобретению жилья в кредит от 2% годовых.

В самой высокой точке Шымкента — на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова — квартиры жилого комплекса Биик ждут своих новоселов. Четыре 17-этажных дома включают в себя квартиры самой разной планировки, площадью от 45 до 300 квадратных метров. Порадует жильцов и богатая инфраструктура — на первых этажах домов расположены магазины, аптеки, рестораны и парикмахерские, двухуровневая подземная парковка, спортивная и детские площадки — все что нужно для комфортного проживания.

Жулдыз Атантаева, менеджер отдела продаж «Otau Group»: «За 10 лет успешной работы, наша компания несет ответственность за выполненную работу. На данный момент мы находимся в жилом комплексе Биик — здесь в общем пользовании представлено 350 квартир — из них продано больше 90%. Также в жилом комплексе Royal Park у нас 42 квартиры. Из них на продажу есть всего 4 квартиры. Также наша компания заключила меморандум с очень надежным банком — Сбербанком».

Успеть приобрести квартиру в жилых комплексах Otau Group поможет надежный банк Сбербанк. Под покупку жилья можно взять кредит на самых выгодных, из существующих условий — два процента годовых без каких либо комиссий.

К слову для удобства жителей этого района сбербанк открыл новый смарт-офис в шаговой доступности. Здесь предлагают опробовать инновационный подход в предоставлении финансовых услуг — онлайн и без очередей.

Валентин Ким, заместитель директора филиала ДБ АО Сбербанк в Шымкенте: «В честь 175-летия Сбербанка запущена акция по приобретению нового жилья, в которой казахстанцы могут приобрести квартиру на очень выгодных условиях. С нашим партнером, компанией Otau Group ставка вознаграждения по ипотечному кредиту составляет от 2% годовых, без каких либо комиссий. На сегодня это лучшее условие на рынке ипотеки. Сбербанк так же является участников государственно-ипотечной программы, где ставка составляет всего 10 процентов годовых».

Выгодные условия кредитования делают жилье доступным для самых широких слоев населения. А покупка квартиры в новом комплексе — это грамотное вложение в свое будущее.

ДБ АО Сбербанк: Шымкент, ул. Рыскулова, 10-а (в ТЦ «Автомир»); ул. Адырбекова, 34. Тел. 24-53-09. Лицензия № 1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан.

Отдел продаж «Otau group» расположен по адресу: Шымкент, ул. Мадели Кожа, 48-б. Тел.: 95-35-95.

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