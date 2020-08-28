Компания «Отау-строй» решила помочь в подготовке к школе детям, у которых нет ни планшетов, ни компьютеров.

Представители фирмы пришли с щедрыми подарками к многодетным и малообеспеченным семьям.

Детвора в предвкушении, а родители в приятном удивлении, компания «Отау-строй» в рамках акции «Дорога в школу», помогает собрать школьников к началу учебного года.

Многодетным, малообеспеченным семьям, а также матерям-одиночкам раздают новые планшеты.

Жанар Халупбаева признается, что не знала на какие средства покупать ноутбук или планшет к 1 сентября, а потому помощь от «Отау-строй» стала очень своевременной.

«Компании «Отау-строй» хочется выразить огромную благодарность, сегодня нашим детям раздали планшеты. Собирать школьников к началу учебного года очень затратное дело, поэтому эта техника для нас большой подарок. Кроме того они помогли еще и с интернетом», — благодарит Жанар Халупбаева.

Генеральный директор «Отау-строй» Аслан Алимбек помог и с проведением интернета в десятки квартир. Кроме того обеспечил семьи бесплатным подключением к мировой паутине сроком на один год. По его мнению, подрастающее поколение необходимо поддерживать. Потому-то так много внимания уделяет Аслан Алимбек оказанию помощи и благотворительности.

«В Каратауском районе раздали 10 планшетов и 72 квартиры обеспечили годовым интернетом»,- поделился Аслан Алимбек, генеральный директор «Отау-строй».

Новые современные планшеты вручали лично в руки, к слову, для многих такие гости на пороге стали неожиданным сюрпризом.

Жанар Сарсенбекова одна воспитывает двух сыновей и никак не ожидала, что ее детям помогут подготовиться к школе.

«Первый месяц обучения у детей будет онлайн, и у нас дома не было компьютера и для нас это большая проблема быть на таких уроках. Спасибо ««Отау-строй» за заботу о детях, когда придут с улицы, то я их порадую», — рассказала женщина.

Напомним, в рамках проекта «Бакытты отбасы» партии «Нур Отан» в стране проходит акция «Дорога в школу». Детям вручается все необходимое ко Дню знаний.

Алиса Бойко