Компания «Отау-строй» решила помочь в подготовке к школе детям, у которых нет ни планшетов, ни компьютеров.
Представители фирмы пришли с щедрыми подарками к многодетным и малообеспеченным семьям.
Детвора в предвкушении, а родители в приятном удивлении, компания «Отау-строй» в рамках акции «Дорога в школу», помогает собрать школьников к началу учебного года.
Многодетным, малообеспеченным семьям, а также матерям-одиночкам раздают новые планшеты.
Жанар Халупбаева признается, что не знала на какие средства покупать ноутбук или планшет к 1 сентября, а потому помощь от «Отау-строй» стала очень своевременной.
«Компании «Отау-строй» хочется выразить огромную благодарность, сегодня нашим детям раздали планшеты. Собирать школьников к началу учебного года очень затратное дело, поэтому эта техника для нас большой подарок. Кроме того они помогли еще и с интернетом», — благодарит Жанар Халупбаева.
Генеральный директор «Отау-строй» Аслан Алимбек помог и с проведением интернета в десятки квартир. Кроме того обеспечил семьи бесплатным подключением к мировой паутине сроком на один год. По его мнению, подрастающее поколение необходимо поддерживать. Потому-то так много внимания уделяет Аслан Алимбек оказанию помощи и благотворительности.
«В Каратауском районе раздали 10 планшетов и 72 квартиры обеспечили годовым интернетом»,- поделился Аслан Алимбек, генеральный директор «Отау-строй».
Новые современные планшеты вручали лично в руки, к слову, для многих такие гости на пороге стали неожиданным сюрпризом.
Жанар Сарсенбекова одна воспитывает двух сыновей и никак не ожидала, что ее детям помогут подготовиться к школе.
«Первый месяц обучения у детей будет онлайн, и у нас дома не было компьютера и для нас это большая проблема быть на таких уроках. Спасибо ««Отау-строй» за заботу о детях, когда придут с улицы, то я их порадую», — рассказала женщина.
Напомним, в рамках проекта «Бакытты отбасы» партии «Нур Отан» в стране проходит акция «Дорога в школу». Детям вручается все необходимое ко Дню знаний.
Алиса Бойко