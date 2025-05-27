На олимпиаде по финансовой безопасности выбрали лучших

Финал национальной олимпиады по финансовой безопасности собрал лучших студентов со всей страны. Финансовая безопасность — это не только защита от мошенников, но и важная опора для честной и устойчивой экономики.

В этом году в олимпиаде приняли участие более 3 тысяч студентов, из которых только 40 дошли до финала. Здесь они проходили тестирование и решали практические кейсы.

«Заняла первое место прошла финал, каждый этап был волнующим кто не хочет попасть в ТОП 10. Я надеюсь, в сентябре мы, как одна команда, займем призовые места и защитим честь нашей страны», — говорит студент Жасмин Закария.

По итогам отобраны 10 победителей, которые представят Казахстан на Международной олимпиаде в России. Особую гордость вызвала победа студента Южно-Казахстанского университета им. Батырхана Нариманова — он стал лучшим в дисциплине «Информационная безопасность».

Гани Мухинова, член учебно-методического совета по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма: «Ребята приехали со всех регионов и подготовка высокая, мы рассмотрели 40 лучших и отобрали 10 лучших кто будет представлять на международном финале. Эта тема актуальна во всем мире и Казахстан в рамках этих тенденций следует в рамках цифровых лидеров и сегодняшняя олимпиада это доказала».

Национальная олимпиада становится больше, чем просто конкурсом. Это платформа, где формируется поколение, выбирающее честность, прозрачность и закон. И где Казахстан уверенно заявляет о себе как о цифровом лидере.