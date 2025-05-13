Суд Шымкента назначил 7 лет тюрьмы за разжигание межнациональной розни

В Шымкенте рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в разжигании национальной и религиозной розни, а также пропаганде терроризма с использованием интернета.

Подозреваемый в период с июня по сентябрь 2024 года, находясь в Шымкенте, открыл канал на YouTube и загружал видеозаписи, пропагандирующие идеи экстремистской организации, а также оскорбляющие национальные и религиозные чувства граждан.

Вина подсудимого была доказана собранными материалами дела.

Государственный обвинитель потребовал назначить наказание в виде лишения свободы. Подсудимый признал вину и просил более мягкое наказание. Суд, учтя раскаяние подсудимого, назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.