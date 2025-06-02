LED-экраны без защиты: как хакеры могут получить доступ к системе

Трансляция нецензурной надписи появилась на LED-экране в Шымкенте. Конструкция была оперативно отключена, но инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

«Ответственность за содержание и техническое обслуживание конструкции несёт её владелец. По инициативе районного акимата в отношении него применены меры административного взыскания за нарушение правил эксплуатации. Владелец приносит извинения жителям и гостям города. Дополнительно проводится проверка на предмет вмешательства третьих лиц», — заявили в акимате Шымкента.

Эксперты предупреждают: подобные конструкции часто уязвимы в техническом плане. Даже минимальных знаний может быть достаточно, чтобы получить доступ к экрану, особенно если используется стандартный логин и пароль или отсутствует обновление программного обеспечения.

«Первая проблема — стандартные логины и пароли для доступа, иногда паролей нет вообще. Иногда такие LED-экраны существуют годами с необновленным программным обеспечением, интерфейсами c открытым доступом. Зная IP адрес экрана можно получить к нему доступ», — говорит управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин.

Если экран не защищён, злоумышленники могут напрямую подключиться к системе. При этом доступ возможен даже через облачное ПО — достаточно знать IP-адрес устройства. Всё это последствия халатного отношения к безопасности в Интернете.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Любые рекламные конструкции должны сопровождаться подборкой правил безопасности сервисом постоянных проверок и пониманием, что навыки подрядчиков либо пользователей, они находятся на должном уровне».

Инцидентом уже занялись правоохранительные органы. Полиция начала расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка произошедшему.