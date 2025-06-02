LED-экраны без защиты: как хакеры могут получить доступ к системе

-
Анастасия Новикова
-
28

Трансляция нецензурной надписи появилась на LED-экране в Шымкенте. Конструкция была оперативно отключена, но инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

«Ответственность за содержание и техническое обслуживание конструкции несёт её владелец. По инициативе районного акимата в отношении него применены меры административного взыскания за нарушение правил эксплуатации. Владелец приносит извинения жителям и гостям города. Дополнительно проводится проверка на предмет вмешательства третьих лиц», — заявили в акимате Шымкента.

Эксперты предупреждают: подобные конструкции часто уязвимы в техническом плане. Даже минимальных знаний может быть достаточно, чтобы получить доступ к экрану, особенно если используется стандартный логин и пароль или отсутствует обновление программного обеспечения.

«Первая проблема — стандартные логины и пароли для доступа, иногда паролей нет вообще. Иногда такие LED-экраны существуют годами с необновленным программным обеспечением, интерфейсами c открытым доступом. Зная IP адрес экрана можно получить к нему доступ», — говорит управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH Евгений Питолин.

Если экран не защищён, злоумышленники могут напрямую подключиться к системе. При этом доступ возможен даже через облачное ПО — достаточно знать IP-адрес устройства. Всё это последствия халатного отношения к безопасности в Интернете.

Евгений Питолин, управляющий директор DATASTAR, сопредседатель комитета по информационной безопасности альянса QAZTECH: «Любые рекламные конструкции должны сопровождаться подборкой правил безопасности сервисом постоянных проверок и пониманием, что навыки подрядчиков либо пользователей, они находятся на должном уровне».

Инцидентом уже занялись правоохранительные органы. Полиция начала расследование, по итогам которого будет дана правовая оценка произошедшему.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА