Рекламные компании, посчитав поправки в Закон о рекламе «драконовскими», отключили в Шымкенте все LED-экраны

С 11 апреля 2019 года в Казахстане вступили в силу изменения в законодательство о рекламе, которые, по мнению шымкентских предпринимателей, повлекут для них убытки или вовсе приведут к закрытию рекламных компаний. Нововведения вызвали бурю негодования среди субъектов бизнеса, занимающихся рекламной деятельностью, сообщает Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен».

Больше всего они возмущены тем, что теперь, согласно этим поправкам, с рекламных агентств будет взиматься отдельный налог за размещение рекламных роликов на ситивизорах и LED-экранах, бегущей строки. Теперь они должны платить налог за каждый ролик (!), транслируемый ими на ситивизорах и LED-экранах и за каждую картинку на других конструкциях!

«Наверно, люди, которые инициировали эти поправки, думали, что увеличив таким образом налогообложение, вырастут поступления в бюджет. Но они сильно ошибаются. К примеру, за три монитора, которые у меня есть в городе, я оплачивал налоги по 50 тысяч тенге с каждого LED-экрана, независимо от того, крутилась там реклама или мониторы бездействовали.

Теперь же каждый ролик, который 20 раз крутится в течение дня, будет 20 раз облагаться налогом! Это убийственное для нашего сектора бизнеса налогообложение. Если я увеличу стоимость размещения рекламы на LED-экранах в несколько раз, либо у меня резко сократится количество рекламодателей, либо они уйдут вообще. Я уже не говорю о расходах, которые мы несем по обслуживанию рекламных объектов: оплата за электроэнергию, содержание высококвалифицированного электронщика, запчасти. Нам проще выключить мониторы и не платить налог! Нет рекламы – нет налога», — считает председатель рекламных агентств г. Шымкент Абдугани Сейдуалиев.

По его словам, проследить, сколько прокрутилось роликов за определённый день, не представляется возможным.

«Там постоянная динамика. В изображении может быть несколько картинок. Это говорит о том, что мы находимся в некоем недопонимании, как мы будем платить налоги. В законе нет чёткой методики мониторинга, что влечёт за собой различные толкования»,- сетуют предприниматели.

Есть еще один большой вопрос, касающийся новшества, — по поводу сроков уплаты налогов.

«В статье 606 Налогового кодекса РК говорилось, что сумма платы, подлежащая внесению в бюджет, уплачивается ежемесячно, в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным. То есть отдел архитектуры в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлял налоговым органам сведения о плательщике, сумму платы и т.д., а потом до 25-го числа мы оплачивали.

Раньше мы запрашивали разрешение на размещение рекламы у отдела архитектуры, теперь это будет носить уведомительный характер, за пять дней до начала размещения, если нет возражений, можно размещать. Вместе с истребованием разрешения мы прикладывали платежку по оплате за первый месяц размещения рекламы, так положено, и нам выдавали разрешение до конца года, т.е. оно действовало в течение года, причем на сторону объекта.

Таким образом, за январь мы до 25 февраля уже не платили, а в дальнейшем платили до 25-го числа месяца, следующего за отчетным. Теперь мы подаем уведомление о размещении рекламы, платим за первый месяц, а в дальнейшем платим уже не до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, а до 25-го числа ТЕКУЩЕГО месяца. Но при этом отделу архитектуры так и оставили срок сдачи сведений в налоговые органы до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. И это грозит неразберихой.

Дело в том, что отдел архитектуры при предоставлении данных в налоговые органы основывается на своих собственных разрешениях на размещение наружной рекламы, с 11 апреля будет основываться на уведомлениях. Но теперь уведомления будут на каждое изображение, картинку. Одним словом, полная неразбериха. Закон — недоработанный и сырой», — считают предприниматели.

Эти же вопросы рекламные компании поднимали на встрече в Палате предпринимателей г. Шымкент с приглашением представителей городского управления архитектуры и градостроительства и органов госдоходов.

Госорганы пока не смогли дать точных разъяснений по сложившейся ситуации — за отсутствием правоприменительной практики.

Горархитектура направила запрос в Министерство нацэкономики об официальном разъяснении налогообложения в свете нововведений в законодательство о рекламе.

Тем временем город Шымкент погрузился во тьму – рекламные компании отключили все городские ситивизоры и LED-экраны – до прояснения ситуации по данному вопросу.