Для чего вице-министр энергетики приехал в Шымкент?

Подготовка к отопительному сезону находится на контроле Правительства, а потому приезд вице-министра в Шымкент был не случайным.

Жителей волнует вопрос дефицита сжиженного газа, обеспечение население природным топливом и ход подготовки к отопительному сезону.

О возросшем потребление сжиженного газа в летний период говорят жители Шымкента на встрече с вице-министром энергетики. Автовладельцы уверяют — на газовых заправках с самого утра выстраиваются очереди. А после обеда многие АЗС вывешивают таблички — газа нет! Горожане просят решить этот вопрос и выделить дополнительные объёмы.

Житель г. Шымкента:

«В городе найти сжиженный газ проблематично. Приходиться вставать в очередь с ночи. Бывает, что заканчивается и приходиться искать на других автозаправках. Время уходит на поиск сжиженного газа. Когда этот вопрос решиться?»

Ерлан Аккенженов говорит, что этот вопрос будет решен до 2030 года. Сейчас в двух областях страны реализуют проекты по строительству нефтеперерабатывающих заводов. После ввода в эксплуатацию, вопрос с дефицитом автогаза, похоже, будет решен.

Ерлан Аккенженов, вице-министр энергетики РК

«Придется потерпеть. На эту отрасль не уделялось должного внимания. Сейчас мы работаем над новыми проектами. В городе Жанаозен введем в эксплуатацию завод по переработке газа, проектная мощность 900 млн-ов кубометров. Затем в Атырау, завод с мощностью выпуска 1 млрд кубов газа. Реализованы проекты будут в 2029-ом — 2030-ом годах. В Карашыганаке планируем строительство завода».

А жители микрорайона Ынтымак ждут подключение к природному газу. На встрече с Ерланом Аккенженовым они напрямую обратились к вице-министру.

Житель г. Шымкента:

«Когда у нас будет газ в достаточном количестве? Когда решится вопрос дефицита?»

Ерлан Аккенженов, вице-министр энергетики РК:

«По микрорайону Ынтмак, по моим данным уже в конце этого года должны завершиться строительные работы по подключению к природному газу. Уверен, что к этому сроку работы будут завершены».

Жители Шымкента интересуются: как в городе идет работа по замене тепловых сетей и подготовке к зимнему сезону. Какая работа проводится?

Ерлан Аккенженов, вице-министр энергетики РК:

«В Шымкенте проводятся ремонтные работы по замене труб, протяженностью 30 км. К отопительному сезону готовы на 90 процентов. К концу сентября все запланированные работы будут завершены».

Вице-министр провел и личный прием граждан – с глазу на глаз. Ерлан Аккенженов пообещал — ни один вопрос не останется без ответа.