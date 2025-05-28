В преддверии Международного дня защиты детей школьникам Шымкента провели экскурсию в ЦОНе

Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по городу Шымкент принял участие в масштабной республиканской акции «Қазақстан балалары», приуроченной к Международному дню защиты детей и проходящей с 22 мая по 1 июня. В День «Кибер Тумар» для учащихся 8-х классов была организована познавательная экскурсия в Центре обслуживания населения.

Во время экскурсии школьники узнали о работе Центров обслуживания населения и получили представление о государственных услугах, которые предоставляются как офлайн, так и в онлайн формате. Особое внимание было уделено современным технологиям, которые Государственная корпорация внедряет для упрощения и ускорения получения услуг. Ребятам также рассказали, почему важно защищать свои персональные данные, и объяснили базовые понятия информационной и кибербезопасности.

После обзорной экскурсии для восьмиклассников провели тематическую викторину и конкурсы. Им задавали вопросы с несколькими вариантами ответов, из которых нужно было выбрать правильный. Такая форма игры способствовала лучшему усвоению материала и развитию интереса к цифровым технологиям.

В завершение мероприятия все участники получили сертификаты о прохождении детского обзорного курса, посвящённого деятельности Государственной корпорации, а также памятные подарки. Отметим, что мероприятие прошло при поддержке Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и было направлено на развитие осознанного и безопасного поведения в цифровой среде и формирование цифровой грамотности у школьников.