В Шымкенте сгорел склад с электросамокатами Jet — огонь охватил 300 устройств.

Пожар произошёл в ночь на 7 мая в 23:00 на одном из складов по улице Макатаева в мкр Бам.

По данным ДЧС, огнём были уничтожены около 40 квадратных метров помещения, в котором хранились электросамокаты марки Jet.

По предварительной информации, в момент возгорания на зарядке находились порядка 300 самокатов. Из-за высокой плотности батарей и горючих материалов огонь развивался стремительно.

На место оперативно прибыли семь пожарных расчётов, а также бригада скорой помощи. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Дознаватели устанавливают причины возгорания и точный ущерб.