Казахстанка Адина Манатбекова поразила жюри программы «Удивительные люди» на канале «Россия 1» своими способностями скорочтения, передает Tengrinews.kz.

Девочка за 35 секунд прочитала 18 листов печатного текста. Однако Адина не только очень быстро читает, но и понимает прочитанное. По словам юной казахстанки, в 2016 году она поставила рекорд — 94 тысячи слов в минуту с пониманием 90 процентов.

Чтобы понять, насколько хорошо Адина Манатбекова усваивает прочитанное, организаторы телешоу провели на съемочной площадке своеобразный эксперимент.

Взяли текст из произведения «Волшебник Изумрудного города» и изменили в нем несколько слов. После того как Адина прочитала текст, судьи стали задавать вопросы, чтобы понять, заметила ли участница из Казахстана несоответствия в отрывке из известного произведения.

Из четырех заданных вопросов жюри девочка ответила верно на три. Ведущий программы «Удивительные люди» Александр Гуревич списал ошибку на 1,5 процента погрешности и отметил, что в жюри «говорит зависть».