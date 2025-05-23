Во всех школах прозвучал последний звонок

Во всех школах страны сегодня звучал последний звонок. Для тысяч выпускников этот день стал важной вехой: прощание с детством, первыми учителями и школьными друзьями. Торжественные линейки, трогательные речи, слёзы радости и воспоминания — всё это объединило школы по всей стране в общем празднике. Впереди у выпускников экзамены, выбор профессии и дорога к будущему.

Последний звонок прозвучал для выпускников первой школы-гимназии имени Пушкина в Шымкенте. Утро особенного дня началось с ярких букетов, волнения и улыбок. Уже бывшие школьники, нарядные и взволнованные, направляются в школу, где для них начинается новая глава жизни.

Торжественная линейка — финальный аккорд многолетнего пути. Здесь, в стенах родной школы, прошло их детство.

Радость перемешивается с лёгкой грустью. Вчерашние школьники делятся своими эмоциями и мечтами.

— Вчера я очень расстроилась, поняла, что больше не посидим за партой, и это были последние уроки;

— Еще не до конца осознаю что уже выпустился, для меня это как будто еще один учебный день. Я поступил уже, поступил в Канаду на пилота и в августе планирую улетать;

— Радость и гордость, что эти года я провела в этой школе, с учениками, учителями, думаю, буду скучать по школе;

— Я впечатлен, что время так быстро прошло, не без грусти, но в предвкушении перед будущим. С университетом я еще не определился, но факультет информатика, технологические предметы;

— Я все еще не могу осознать, что пролетели школьные годы, но я рада.

Кульминацией дня становится последний вальс — трогательный и нежный. Выпускники с волнением в сердце кружатся в танце, в каждом движении затаённая грусть и светлая надежда. Родители с трудом сдерживают эмоции, провожая своих детей в новую взрослую жизнь.

В этом году в Шымкенте прощаются со школой больше 15 тысяч одиннадцатиклассников. Аттестаты получат также 24 тысячи девятиклассников, среди которых 1423 претендуют на аттестат с отличием. Для каждого из них — это только начало большого пути. А школа навсегда останется тем местом, где учились мечтать, дружить и идти к своим целям.