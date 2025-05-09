Юность, опаленная войной

Да, иначе про наших родителей и не скажешь. Их молодые годы действительно пришлись на период самой кровопролитной в истории человечества войны.

Наш отец Мирзасалиев Абдулаз Мирзаевич родился 10 ноября 1924 года в селе Карнак Туркестанского уезда, сейчас это село Атабай. Село хоть и небольшое, но известно тем, что здесь по приказу Амира Тимура отливали знаменитый тайказан для мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави…

В 1942-м, во второй год Великой Отечественной, сразу после окончания средней школы Абдулаз Мирзасалиев был призван в ряды Красной Армии. Тогда ему только-только исполнилось 18 лет. Он служил в конвойных войсках НКВД, где прошел путь от рядового бойца до командира отделения охраны Министерства Госбезопасности СССР.

Узнать более подробную информацию о том периоде его службы не представляется возможным, до сих пор эти документы находятся под грифом «секретно».

В победном 1945-м Абдулаз Мирзаевич вступил в члены КПСС. Службе в армии он отдал десять лет жизни – с 1942-го по 1952 год. Его ратный, а затем и трудовой путь был отмечен многими государственными наградами.

Пришел черед рассказать о нашей маме – Надежде Павловне Мирзасалиевой, в девичестве Михайловой. Она родилась 15 сентября 1930 года в селе Сосновка Челябинской области. Очень рано осиротела, поэтому росла в детском доме.

В начале войны детдом эвакуировали в Казань. Нашей маме тогда не было и 11 лет.

В те годы на защиту страны поднялся весь народ: не только взрослые мужчины, женщины, старики, но и тысячи мальчишек, девчонок. Эти дети-подростки, сменив школьные учебники, тетради и ручки на винтовки и гранаты, стали сынами полков, партизанами, разведчиками, работали в цехах заводов и на колхозных полях, выполняли и перевыполняли нормы взрослых. Их, полуголодных, истощенных, обессиленных, простуженных, поддерживала, как теперь говорят, мотивировала, только одна мысль: «Все для фронта! Все для Победы!».

Надя вместе с другими подростками поступила в фабрично-заводское училище и уже вскоре в двенадцатилетнем возрасте начала работать на кожевенно-меховом заводе. Там она вместе с подругами обрабатывала, чистила шкуры забитых домашних животных. Из шкур их научили шить полушубки для бойцов, которые сражались на фронте. Выпускаемая ими продукция была нужна и фронту, и тылу – эти полушубки отлично спасали воинов в самые лютые 40-50-градусные морозы. Вот так эти подростки, а по сути, дети приближали долгожданную Победу. Их постоянными «спутниками» были голод, холод и неимоверная усталость.

Долгожданный победный май застал Надежду Михайлову и других подростков на том же казанском кожевенном заводе. Там они продолжали трудиться и в послевоенное время. А когда подросли, достигли совершеннолетия, то Надежда с подругами решила податься на Украину. Они слышали, что там быстрыми темпами идет восстановление разрушенного войной народного хозяйства.

Выбор девушек пал на город Николаев. Привыкшие к работе девчата сразу же устроились на чулочно-носочную фабрику. Трудились не просто так, а с энтузиазмом и молодым задором, вскоре стали стахановками.

В это же время в Николаеве остался служить на сверхсрочку молодой к тому времени уже офицер Абдулаз Мирзасалиев.

В один из выходных Абдулаз и Надежда, пока каждый в отдельности, решили пойти в кинотеатр на премьеру фильма Ивана Пырьева «Кубанские казаки». Какой это был фильм! Какие актеры! Звезды, а не актеры! Марина Ладынина, Сергей Лукьянов!

Так сложились звезды на небе, что согласно купленным билетам Надежда и Абдулаз сидели в кинозале на соседних местах… Тут все понятно: молодые быстро познакомились и, видимо, сразу же понравились друг другу. Стали встречаться. В те годы все это было так красиво, нежно, целомудренно.

Вскоре молодые решили связать свои судьбы. К тому времени Абдулаз Мирзасалиев демобилизовался из армии и повез на свою родину молодую жену.

В родном Карнаке поначалу с удивлением встретили молодых, но потом все же приняли выбор Абдулаза. Тем более что Надежда очень быстро освоила местные обычаи, нравы, язык и уклад жизни. У молодой семьи родились трое детей: Наташа, Лидия и Тимур.

К тому времени семья уже перебралась в Чимкент. Абдулаз Мирзасалиев работал начальником отдела кадров, председателем объединенного профсоюзного комитета треста «Южводстрой».

Выйдя на пенсию, он возглавил Совет ветеранов войны и труда Аль-Фарабийского района города Шымкента.

А мама Надежда Павловна работала на носочно-чулочной фабрике «Эластик». Вообще мама была большой рукодельницей: после нее остались наряднейшие салфетки, вышитые в стиле «ришелье» на швейной машинке. А еще она была модницей: у нее было много красивых собственноручно сшитых платьев…

Замечательные были у нас родители, золотые… Вместе они прожили 52 года.

Сегодня мы и сами уже обзавелись внуками, а все равно как же нам не хватает наших дорогих папы и мамы.

Отца не стало 19 декабря 2003 года. Мама пережила его почти на 13 лет, умерла 5 сентября 2016 года.

Для нас – детей, внуков и правнуков Абдулаза Мирзаевича и Надежды Павловны Мирзасалиевых – День Победы – это большой особенный праздник, действительно праздник со слезами на глазах.

Спасибо им и миллионам их сверстников, которые в свои юные, молодые годы, пережив столько лишений и испытаний, нашли в себе силы завоевать для нас ТАКУЮ ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ, одолели столь мощного врага – фашизм! Низкий поклон им и светлая память.

Наталья и Лидия Мирзасалиевы