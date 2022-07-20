Кондиционеры и мороженое: чем спасаются в жару шымкентцы

Всего 10 минут на солнце и лоб покрывается каплями пота, а голова начинает болеть.

Поэтому горожане стараются не выходить на улицу, чтобы не получить солнечный удар. Вот уже несколько дней на солнце в Шымкенте +45 градусов.

В офисах и домах горожан на полную мощность работают кондиционеры. Установщики охладительных приборов говорят, очередь из клиентов выстраивается на неделю вперёд. Иногда приходится устанавливать и по 3 кондиционера в день. И это несмотря на то, что с прошлого года они подорожали на 15-20%. Средний чек на кондиционер начинается от 160 тысяч тенге. Дешевле специалисты покупать не советуют, говорят, такая техника шымкентскую жару не выдерживает.

«Есть кондиционеры максимально бюджетные, они не выдерживают такой нагрузки, такого солнца. До 40 градусов они работают, выше 40 градусов не справляются. Чаще всего до обеда работают, а после обеда перестают работать», — говорит Дмитрий Дудкин, руководитель компании по установке кондиционеров.

Установщики автоконондиционеров говорят, их клиенты позаботились о том, чтобы установить охладительные системы заранее. Поэтому больших очередей нет. Чаще приезжают заменить фрион, ну и за ремонтом, когда от жары даже кондиционеры перестают работать.

«К нам приезжали автомобили из автосалонов, у которых температура нагрева в нашей Туркестанской области и Шымкенте, на нашей 46 градусной жаре просто отказывали кондиционеры, новые автомобили«, — говорит Иса Жанел, специалист по диагностике и заправке автокондиционеров.

От зноя горожане спасаются передвигаясь по тени. Ну а те, у кого выхода нет, стараются ходить под зонтами или использовать смоченные водой платки. Большим спросом в эти дни пользуются мороженное и прохладительные напитки.

«В последние дни много людей, на улице жарко вот все и идут за холодным мороженым», — говорит Аяулым Омиркул, продавец мороженого.

В Шымкенте объявили штормовое предупреждение. Сильную жару также прогнозируют в Кызылординской, Костанайской, Мангыстауской, Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях. Врачи предупреждают не выходить на улицу в сильную жару без особой надобности. Особенно это опасно для людей с хроническими заболеваниями.