В сети появилось видео, на котором авторы снимают недавно заасфальтированную дорогу в селе Жанауйим Толебийского района, передает Otyrar.kz
Авторы ролика уверяют, что дорожно покрытие положили неправильно, дорога узкая и разметка нанесена с грубым нарушением стандартов.
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В сети появилось видео, на котором авторы снимают недавно за асфальтированную дорогу в селе Жанауйим Толебийского района, передает Otyrar.kz Авторы ролика уверяют, что дорожно покрытие положили не правильно, дорога узкая и разметки нарисованы с грубым нарушением стандартов. В акимате Толебийского района пояснили, все недочеты уже устраняют.
«Ты посмотри… как тут ездить. Смотри, как мне ехать, дорога узкая, а тут сплошная. Мне нарушать значит нужно, дорога узкая и приходится пересекать сплошную», — говорит мужчина за рулем.
В акимате Толебийского района пояснили, что часть дороги, которая вызвала обсуждение в сети пострадала после весенних паводков, а разметку на дорогу нанесли с нарушениями, компанию подрядчиков уже оштрафовали.
«Да, если ширина дороги должна быть четыре метра, то часть покрытия смыло водой, мы уже планируем там провести ремонт. А то, что касается разметки, самовольно строители нанесли ее на другой участок дороги, они устранят все», — сообщили в акимате Толебийского района.
В акимате пояснили, что неправильно нанесенную разметку убрали.
Когда это отрезок дороги завершат окончательно пока неизвестно.
Жители района просят местных чиновников ускорить этот процесс, так как передвигаться по дороге в темное время суток или во время непогоды опасно для жизни.
К слову сказать, объект еще не принят в эксплуатацию и деньги из бюджета на ремонт еще не перечислены.
Шуддин Саидов