В сети появилось видео, на котором авторы снимают недавно за асфальтированную дорогу в селе Жанауйим Толебийского района, передает Otyrar.kz Авторы ролика уверяют, что дорожно покрытие положили не правильно, дорога узкая и разметки нарисованы с грубым нарушением стандартов. В акимате Толебийского района пояснили, все недочеты уже устраняют.