В сети появилось видео, на котором авторы снимают недавно заасфальтированную дорогу в селе Жанауйим Толебийского района, передает Otyrar.kz

Авторы ролика уверяют, что дорожно покрытие положили неправильно, дорога узкая и разметка нанесена с грубым нарушением стандартов.

«Ты посмотри… как тут ездить. Смотри, как мне ехать, дорога узкая, а тут сплошная. Мне нарушать значит нужно, дорога узкая и приходится пересекать сплошную», — говорит мужчина за рулем.

В акимате Толебийского района пояснили, что часть дороги, которая вызвала обсуждение в сети пострадала после весенних паводков, а разметку на дорогу нанесли с нарушениями, компанию подрядчиков уже оштрафовали.

«Да, если ширина дороги должна быть четыре метра, то часть покрытия смыло водой, мы уже планируем там провести ремонт. А то, что касается разметки, самовольно строители нанесли ее на другой участок дороги, они устранят все», — сообщили в акимате Толебийского района.

В акимате пояснили, что неправильно нанесенную разметку убрали.

Когда это отрезок дороги завершат окончательно пока неизвестно.

Жители района просят местных чиновников ускорить этот процесс, так как передвигаться по дороге в темное время суток или во время непогоды опасно для жизни.

К слову сказать, объект еще не принят в эксплуатацию и деньги из бюджета на ремонт еще не перечислены.

Шуддин Саидов