Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП города Шымкента ежедневно проверяют состояние дорожных знаков на улицах города.

В результате проверки полицейские совместно с сотрудниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате города обновляют элементы дорожной инфраструктуры, пришедшие в негодность и те, которые стало плохо видно.

На проспекте Тауке хана уже обновлены дорожные знаки.

Работа в данном направлении будет продолжена.