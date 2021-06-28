Сотрудники отдела дорожно-технической инспекции Управления административной полиции ДП города Шымкента ежедневно проверяют состояние дорожных знаков на улицах города.
В результате проверки полицейские совместно с сотрудниками Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог при акимате города обновляют элементы дорожной инфраструктуры, пришедшие в негодность и те, которые стало плохо видно.
На проспекте Тауке хана уже обновлены дорожные знаки.
Работа в данном направлении будет продолжена.