Скандал разгорелся вокруг велосипедных дорожек в городском дендропарке.

Проблему поднял общественник Амангельды Калыбек, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.

По его словам на их строительство из бюджета выделены почти полмиллиарда тенге. Мужчина задался вопросом — почему на велодорожки выделена такая космическая сумма, в которой каждый километр дороги обойдется почти в 77 миллионов тенге. Общественник провел свое расследование.

«Я решил изучить стоимость строительства велодорожек. Поиски в Google показали- в городе Уфа, строительство каждого километра велодорожки оценивается в 1 миллион рублей. Курс рубля к тенге на сегодня 5,58. А это означает 6,5 км будет обходится нам 36 270 000 тенге. Чувствуете разницу? 500 миллионов и 36 миллионов. Даже учитывая дороговизну строительных материалов у нас, предположим, нам обойдется в три дорого. Даже в таком случае 108 миллионов тенге. Но откуда в бюджете цифра 500 миллионов?», — недоумевает парень.

Ответственные лица от управления строительства поспешили объяснить, что 458 миллионов, а именно столько предусмотрено в проекте, потратят не только на строительство велодорожек, но и на благоустройство всего дендропарка в целом. Что касается самой велодорожки, то на прокладку 6,5 километров дороги из них потратят 134 миллиона тенге.

«Здесь есть гравийно-песчаная смесь основание составляет около 15 сантиметров высотой, затем щебень, потом асфальтовое покрытие, а сверху мы покрываем резиновой смесью, которой мы красим. Сам километр стоит больших денег, поэтому для 6,5 километров 134 миллиона я считаю это хорошая цена», — рассказал Ербол АХМЕТОВ руководитель управления строительства г.Шымкента.



Велодорожку построили по кольцевой — она огибает всю территорию дендропарка, правда, небольшую часть, а это около 500 метров, проложили по старой детской железной дороге. Несмотря на то, что поезда здесь давно не ходят, в администрации парка уверяют — если железную дорогу решат восстановить, то велодорожка этому не помешает. Здесь смогут ездить и поезда, и велосипедисты.

«При восстановлении, здесь не потребуется больших расходов, потому что рельсы здесь лежат. Мы внесли несколько предложений, потому что здесь не предусмотрено заезда, чтобы кому-то уступить дорогу. Мы хотим внести предложение, чтобы при выезде поезда люди смогли в стороне встать, пропустить поезд и поехать дальше», — рассказал Бейбыт МОШКАЛОВ, директор дендропарка г. Шымкента

Остальную сумму, которая заложена на благоустройство дендропарка, а это больше 300 миллионов тенге потратят на строительство беговой дорожки стоимостью в 94 миллиона, а также освещение по всему парку. На это планируется затратить больше 100 миллионов тенге. На оставшиеся средства дендропарк планируют обеспечить новыми скамейками, беседками и урнами.

Завершить строительство велодорожек планируют уже в декабре этого года. Строителям осталось закатать ещё чуть больше двух километров дороги. Появится на территории дендропарка и система автоматизированного велопроката. Здесь установят две велостанции «Shymkent bike».