Депутаты Туркестанской области перешли от отчётов к задачам

На очередной, семнадцатой сессии маслихата Туркестанской области депутаты рассмотрели 21 актуальный вопрос, касающийся социально-экономического развития региона.

В работе сессии приняли участие аким области Нуралхан Кушеров, члены областного акимата, председатели городских и районных маслихатов, руководители областных управлений, представители общественных организаций и средств массовой информации.

В ходе очередной семнадцатой сессии областного маслихата народные избранники заслушали отчеты областной ревизионной комиссии, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны, а также управления ветеринарии Туркестанской области.

В свою очередь, руководитель управления предпринимательства и промышленности доложил о ходе выполнения лицензий и договоров на добычу широко распространённых полезных ископаемых. По данной теме со стороны депутатов прозвучали критические замечания и предложения.

В ходе обсуждения не остались без внимания и вопросы местного самоуправления, бюджетного планирования, развития социальной инфраструктуры и сельского хозяйства.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Расходы бюджета были пересмотрены с приоритетом на обеспечение экономического роста и решение актуальных задач в области. Основное внимание уделено таким направлениям, как обеспечение населённых пунктов питьевой водой и природным газом. Также, при вашей поддержке, в рамках сессии были приняты решения, направленные на укрепление общественно-политической стабильности в области. Если говорить о краткосрочных экономических показателях, то по итогам пяти месяцев мы занимаем первое место по стране. Это результат нашей совместной, слаженной работы».

Аким области также напомнил — 23 июня под председательством Президента страны прошёл специальный форум с участием представителей правоохранительных органов, на котором глава государства поставил конкретные задачи по укреплению верховенства закона и общественного порядка в обществе.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В этой связи в нашей области началась реализация масштабных мероприятий под названием «Закон и порядок — гарантия справедливого Казахстана». Их основная цель — повышение правовой грамотности граждан и налаживание открытого диалога с населением. Призываю всех вас принять активное участие в этих мероприятиях».

В завершение сессии аким области Нуралхан Кушеров поблагодарил депутатов за поддержку важных инициатив, предложенных акиматом. Он выразил уверенность, что принятые решения придадут импульс дальнейшему развитию Туркестанского региона.