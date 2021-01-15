Сегодня прошла первая сессия Туркестанского областного маслихата седьмого созыва.

Секретарем маслихата единогласно избран Кайрат Балабиев. Новоиспеченные депутаты также выбрали новый состав пяти постоянных комиссии и председателей.

Собрание открыл председатель Туркестанской областной территориальной комиссии, он зачитал итоги выборов, сколько мандатов удостоились политические партии. Новый состав областного маслихата сократился на пять депутатов и составил 45 человек. По результатам выборов, 37 мандатов получила партия «Нур Отан», по четыре из партий «Ак жол» и «Ауыл». Народным избранникам торжественно вручили удостоверения и нагрудные знаки.

После вручения новоиспеченные депутаты обсудили вопросы вынесенные на повестку дня первой сессии областного маслихата седьмого созыва. Секратарем маслихата единогласно избран Кайрат Балабиев.

Отметим, что он занимал эту должность в шестом созыве. Затем был утвержден состав постоянных комиссии и председателей.

Анарбек ОРМАН, депутат Туркестанского областного маслихата:»В предвыборной программе предусмотрено развитие предпринимательства, оказание реальной помощи субъектам малого и среднего бизнеса в льготном кредитовании. Еще один важный вопрос,который поднимали жители области — народ сам должен избирать акимов.»



Состав областного маслихата обновился. 11 женщин будут представлять интересы женской половины. 12 депутатов избраны вновь. Самому молодому депутату 24 года.

«На нас молодых возложена большая ответственность. Мы будем учиться и набираться опыта. Будем работать над процветанием региона и в целом страны», — говорит Амалбек ОМИРТАЙ, самый молодой депутат Туркестанского областного маслихата.

Торегелди Калмуратов, депутат Туркестанского областного маслихата: «В нашей предвыборной программе мы обещали посодействовать снижению пенсионного возраста женщин, работающих на трудных работах до 53 лет, а также над обеспечением продуктами питания и развития инфраструктуры в сельской местности и в городах».

Галымжан ЕЛШИБАЕВ, депутат Туркестанского областного маслихата: «Мы должны постараться выполнить наказы избирателей. Мы должны достойно исполнять депутатские обязанности. Мы должны оправдать доверие народа».

На первой сессии новоиспеченные депутаты избрали председателя на очередную сессию областного маслихата седьмого созыва.

Шынар Оразова