Молодежь забирают в армию прямо с улицы: законно ли это?

В соцсетях распространяются видео, где молодых людей призывного возраста задерживают прямо на улицах и увозят в военкоматы. Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс: часть граждан поддерживает такие меры, считая воинскую подготовку необходимой, другие же убеждены, в мирное время силой забирать людей против их воли — незаконно.

Казахстанцев возмутили кадры, где молоды людей забирают насильно в армию. Так, военкомат нагрянул к студентам колледжа во время экзамена в Костанае. Студентов приглашали для беседы, но на деле их забирали в военкомат группами.

На одном из видео, снятом в Шымкенте, люди в форме, на другом — в гражданской одежде силой усаживают мужчин в автомобили. Указывается, что это — мужчины призывного возраста.

Подобный инцидент заснят и в Костанае — молодого человека задерживают у выхода с работы, и он говорит на камеру: «Видите, что они делают. Там меня бьют». Похожие ролики публикуются и из других регионов. Казахстанцы начали активно предупреждать друг друга о рейдах военкоматов. В Астане, Алматы и Шымкенте для этого даже используют комментарии на картах 2GIS.

«У нас в стране армия обязательная с 18 до 27 лет, по закону должны служить. А сейчас просто всех жестко начали ловить, потому что никто не хочет идти», — пишут пользователи.

«У нас по офису ходили и забрали коллегу» — говорят пользователи.

«Все равно поймают, и вы все равно отслужите, нет смысла бежать», — пишут в соцсетях.

По словам общественников, служба в армии — это действительно конституционный долг каждого гражданина. Но вызывает вопросы то, как именно его реализуют. По мнению экспертов, стихийные рейды, силовое задержание молодых людей и отсутствие прозрачной процедуры не только нарушают права граждан, но и подрывают доверие к самой идее воинской службы.

«Фактически отлов идет молодых ребят. Нельзя с нашими ребятами так поступать, так как это не даст никакой патриотизм, это точно, другая антиреакция. И не дай бог какая-то ситуация, сильной армии мы не соберем», — говорит адвокат Евгений Яворский.

Вместо формирования патриотизма — страх, недоверие и правовой хаос. Юристы говорят, если призывник ранее получил повестку, но не явился в военкомат, это может рассматриваться как уклонение от воинской службы и его могут доставить принудительно. Если у гражданина не оформлены документы на отсрочку от призыва на воинскую службу или освобождение, он считается подлежащим призыву. Но отлов призывников на улице — нарушение их прав.

Евгений Яворский, адвокат: «То что я вижу в интернете, с моей точки зрения, как юриста, я вижу там состав преступления, как похищение, незаконное лишение свободы даже, злоупотребление и превышение полномочий. Практики у нас такой нет, чтобы привлекать за это госорганы, иначе у нас по всей стране начнется какой-то вал проблем. Стоит задача сделать призыв, государство ставит задачу, а как исполняется — выполняют в силу своих возможностей и понимания, но это бесправие, нарушение прав ребят. Повестки не высылаются, не ставится вопрос о патриотизме, просто отлавливают в машину, полиция ездит, ужас какой-то. Я считаю, это не правильно и нужно менять в срочном порядке».

В Минобороны заявили, что призыв на срочную воинскую службу проводится ежегодно в установленном порядке. Однако на практике возникают сложности, связанные с уклонением граждан от службы и несвоевременным прибытием по повесткам.

«Часто это обусловлено тем, что многие граждане не проживают по месту прописки либо не регистрируются по фактическому адресу. Если вручить повестку лично не удается, обеспечение явки призывника возлагается на органы внутренних дел. При этом некоторые граждане отказываются подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, оказывают сопротивление, что влечет их принудительное доставление на призывной пункт», — уточнили в пресс-службе Министерства обороны РК.

Тем временем эксперты советуют молодым казахстанцам быть более осведомлёнными: готовить заранее документы об отсрочке, подтверждение обучения и не игнорировать повестки. Ведь, даже если вы только поступаете в вуз, но приказ о зачислении ещё не вышел — формально вы уже подлежите призыву. А это может обернуться неожиданной поездкой в военкомат. Эксперты также говорят, подобные облавы стали популярны во время министра Жаксылыкова и надеются, что со сменой главы ведомства ситуация исправится.