В Туркестанской области началась осенняя призывная кампания. Если весной в армию отправились около 2,5 тысяч призывников, то осенью планируется призвать более 2,5 тысяч человек.

Заседание по подготовке к осеннему призыву прошло под председательством первого заместителя акима области, главы призывной комиссии Зулпыхара Жолдасова. В нём приняли участие представители военного комиссариата, территориальной обороны, управления гражданской защиты, здравоохранения, образования, полиции, а также заместители акимов районов и городов в формате видеосвязи.

«Работа по организации призыва должна находиться под строгим контролем заместителей акимов районов и городов. До призыва необходимо усилить подготовку молодежи к военной службе и патриотическому воспитанию, а также активнее вовлекать молодежные центры. Кроме того, важно широко информировать о престиже и преимуществах службы в армии», — рассказал начальник призывной комиссии Зулпыхар Жолдасов.

На заседании обсуждались подготовка медицинских комиссий, доставка призывников на пункты сбора и меры по выявлению уклонистов. Ответственные лица получили конкретные задания, выполнение которых будет находиться под строгим контролем областной администрации.