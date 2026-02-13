Минобороны призвало не доверять «помощникам военкоматов»

Министерство обороны Республики Казахстан предупреждает о незаконности услуг по так называемому «освобождению от армии» и разъясняет порядок призыва на срочную воинскую службу.

В социальных сетях распространяется реклама услуг по получению «белого билета».

В ведомстве подчеркивают, что решение о предоставлении отсрочки либо освобождении от воинской службы принимается исключительно призывной комиссией на основании законодательства Республики Казахстан.

Юридические консультации по вопросам призыва являются законными.

Однако подделка медицинских документов, оформление фиктивных диагнозов и иные способы уклонения от службы влекут уголовную ответственность как для посредников, так и для самих призывников.

Министерство призывает граждан не участвовать в сомнительных схемах и не доверять так называемым «помощникам военкоматов», которые обещают гарантированное «решение вопроса» через органы военного управления или медицинские комиссии.

В ведомстве напоминают, что воинская служба является конституционным долгом гражданина.

Срочная служба предоставляет возможности получения образовательных льгот и грантов, приобретения профессиональных навыков и укрепления физической подготовки.

Кроме того, в период прохождения службы и в течение двух месяцев после увольнения для военнослужащих срочной службы действует механизм кредитных каникул.

Гражданам, выслужившим установленный срок, предоставляются образовательные льготы, включая приоритетное право на место в студенческом общежитии, а также возможность получения гранта на обучение в вузе без сдачи ЕНТ.

На сегодняшний день сертификаты на бесплатное обучение выданы более 9 тысячам казахстанцев, прошедшим срочную службу.

Призыв граждан проводится в соответствии с указами президента Республики Казахстан и действующим законодательством.

За его организацию отвечают местные исполнительные органы, формирование списков призывников и вручение повесток обеспечивают органы военного управления.

Граждане обязаны явиться по повестке призывной комиссии.

В случае невозможности её личного вручения обеспечение прибытия призывника возлагается на органы внутренних дел.

Медицинское освидетельствование проводят специалисты местных органов здравоохранения, которые определяют категорию годности к воинской службе.

При наличии законных оснований предоставляется отсрочка или освобождение, в остальных случаях граждане направляются на срочную службу.

Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение.

Кампания проводится дважды в год — с марта по июнь и с сентября по декабрь.

В министерстве призывают граждан пользоваться исключительно законными механизмами реализации своих прав.