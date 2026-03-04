В Шымкенте разъяснили новые правила отсрочки от армии для студентов

Для казахстанских студентов вводят новые правила отсрочки от армии.

Сенат одобрил изменения в законодательство о военной службе.

Теперь отсрочку от призыва на учебу можно получить только один раз на каждом уровне — колледж, бакалавриат и магистратура.

Поправки призваны упростить систему и сделать порядок предоставления отсрочек для студентов и учащихся более понятным.

«Действующее законодательство гласит, что гражданам, обучающимся в очной формой обучения в образованиях, учреждениях, предоставляется отсрочка на каждый уровень образования один раз. То есть, как если разъяснить нашим гражданам, оно средне-техническим, средним, высшим образованием, то есть, предоставляется один раз. Значит, колледж. Если учится в колледже, повторно при поступлении, в колледж ему предоставляться не будет», — пояснил заместитель начальника департамента по делам обороны Ажимухан Шинтаев.

Есть и список специальностей по которым молодым людям можно получить отсрочку от исполнения воинского долга.

«Да, есть специальности, которые тоже представляют отсрочку от призыва. Это включены в другие причины, это экипажи воздушных судов, механики, инженеры, гражданские авиации. Если они имеют соответствующие дипломы, это уровень образования и на весь период работы по данному образованию Потом есть педагоги учреждения образования, работающие на весь период, им тоже предоставляется отсрочка от прохождения службы», — рассказал заместитель начальника департамента по делам обороны Ажимухан Шинтаев.

Что касается альтернативной службы в привычном формате — она отсутствует.

Но для отдельных категорий граждан предусмотрена возможность пройти обучение в Военно-технической школе Министерства обороны на платной основе.

Такой вариант может рассматриваться как альтернатива для тех, кто не проходит срочную военную службу. Поступить в ВТШ можно с 24 лет.

«Состояние здоровья, годный к воинской службе, данные граждане могут пройти подготовительные курсы, где продолжительность составляет 40 дней После окончания данной подготовки им предоставляются сертификаты и выписывают военные билеты и освобождаются от призыва», — отметил заместитель начальника департамента по делам обороны Ажимухан Шинтаев.

В Министерстве обороны сообщают, что средства, поступающие от платного обучения, направляются на обеспечение учебного процесса и содержание инфраструктуры, зарплаты и другие необходимые нужды.