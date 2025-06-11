Незаконное строение снесли в Шымкенте по решению суда

По решению суда здание, расположенное по адресу: г. Шымкент, ул. Казыбек би, 111, было признано незаконным.
Работы по его сносу выполнило управление контроля и качества городской среды. После завершения демонтажа земельный участок будет возвращён в государственную собственность.
Специалисты напоминают: перед началом строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования действующего законодательства и строительные нормы.
Нарушение установленных правил может повлечь наложение крупных штрафов и принудительный снос объекта.