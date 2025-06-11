Незаконное строение снесли в Шымкенте по решению суда

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Администратор
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По решению суда здание, расположенное по адресу: г. Шымкент, ул. Казыбек би, 111, было признано незаконным.

Работы по его сносу выполнило управление контроля и качества городской среды. После завершения демонтажа земельный участок будет возвращён в государственную собственность.

Специалисты напоминают: перед началом строительно-монтажных работ необходимо строго соблюдать требования действующего законодательства и строительные нормы.

Нарушение установленных правил может повлечь наложение крупных штрафов и принудительный снос объекта.

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