Парку «Кен баба» начали возвращать первозданный облик

В Шымкенте начался снос незаконно построенных объектов в парке «Кен баба». По официальным данным, компания-арендатор использовала землю не по назначению и допустила серьёзные нарушения.

По решению суда участок должен вернуться государству в первоначальном виде.

Сейчас рабочие вывозят строительный мусор и расчищают территорию. Однако часть объектов всё ещё стоит: здесь продолжают работать кукольный театр и несколько кафе. Некогда оживлённое место опустело — игровые площадки разрушены: часть демонтирована, часть ушла под землю.

По данным акимата, почти все здания и площадки в парке были возведены с нарушениями. Хотя земля выделялась для культурного центра для детей и подростков, на территории выросли кафе, магазины и коммерческие павильоны — многие без разрешительных документов.

«Парк «Кен баба» был передан компании «Алматы-Сапар» для организации центра эстетического и культурного воспитания детей и подростков. Но после окончания аренды участок был незаконно присвоен и использовался в личных целях» — пояснили в акимате Шымкента.

Акимат обратился в суд, и специализированный межрайонный экономический суд признал документы компании-арендатора недействительными. Теперь здесь идёт демонтаж незаконных построек, а земля возвращается государству.