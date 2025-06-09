Почему на границе Казахстана и Узбекистана образовались очереди?

Пересечь границу на контрольно-пропускном пункте «Капланбек» в Сарыагашском районе Туркестанской области в минувшие выходные оказалось непросто. На КПП скопились сотни машин. В связи с увеличением количества транспорта и ростом числа людей, пересекающих границу, пограничники даже перешли на усиленный режим работы. Таможенники объяснили это праздником Курбан айт и ростом числа путешественников.

Более 300 автомобилей скопилось в минувшие выходные на КПП «Капланбек», в Сарыагашском районе Туркестанской области. Многие водители часами стояли в очередях. Люди не понимали — в чем причина.

— Я приехал 29-го в 9 вечера, а выехал 30-го в 9 утра. Ровно 12 часов. Обратно прошёл за пять с половиной часов. На самом деле, если бы не очередь, всё было бы легко. Вся проблема — в очереди, больше никаких трудностей нет.

— Я инвалид, у меня нет одной ноги. Даже если скажут проходить по очереди, я не смогу. С узбекской стороны пограничники пропускают меня без очереди. Честно говоря, почему здесь порядок не наводят? Уже много лет пересекаю только границу Казахстана и Узбекистана — везде нормально, только здесь — проблема. На границе России и Казахстана — проезжаешь моментально. Между Грузией и Казахстаном — за час прошли. Только между Казахстаном и Узбекистаном вот так. Почему, не понимаю?!

В областном департаменте государственных доходов затор на границе связали с праздником Курбан айт и сезонным увеличением числа туристов. По данным ведомства, в связи с текущей ситуацией состоялась встреча между Комитетом государственных доходов Казахстана и Государственным таможенным комитетом Узбекистана.

«В ходе встречи обсуждены вопросы улучшения ситуации на границе и ускорения пропуска легкового автотранспорта через пограничные пункты двух стран. В настоящее время КПП «Капланбек» и узбекистанский пункт пропуска «Навои» перешли на усиленный режим работы. Принимаются все необходимые меры для сокращения очередей автотранспорта», — рассказали в Департаменте государственных доходов Туркестанской области.

Информация о заторах на КПП «Капланбек» начала распространяться с начала минувшей недели. Люди, пересекающие границу, просят ускорить процесс прохождения пограничного контроля. И, похоже, принятые меры оказались действенными — во второй половине воскресенья заторов на границе, как передают наши собкоры, не было.